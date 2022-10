Probabili formazioni Hearts Fiorentina/ Diretta tv, si rivedono Milenkovic e Nico?

PROBABILI FORMAZIONI HEARTS FIORENTINA: CHI GIOCA A EDIMBURGO?

Con le probabili formazioni di Hearts Fiorentina ci introduciamo alla partita che giovedì 6 ottobre si gioca per la terza giornata nella fase a gironi di Conference League 2022-2023. Inizio da incubo per i viola, che non hanno ancora vinto: dopo il deludente pareggio interno contro il Rigas è arrivata la tremenda sconfitta di Istanbul contro il Basaksehir, che comanda il girone e sembra averne già ipotecata la vittoria. La Fiorentina vuole anche evitare i playoff, ma intanto ha bisogno di qualificarsi: le cose non vanno bene in generale, ci sono appena due vittorie in dieci partite stagionali e tanti punti di domanda aperti.

Gli Heart of Midlothian del resto non stanno facendo troppo bene: hanno appena perso nettamente nel campionato scozzese e sono una squadra con parecchi limiti, che però in casa possono esaltarsi. Nel girone di Conference League hanno battuto il Rigas, dunque sono sicuramente messi meglio dei gigliati e potrebbero anche accontentarsi di un pareggio. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco di Tynecastle Park: aspettando che arrivi giovedì sera possiamo fare qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori, andando a leggere più nel dettaglio le probabili formazioni di Hearts Fiorentina.

DIRETTA HEARTS FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Hearts Fiorentina sarà in chiaro: è questa infatti la partita che, tra quelle di Europa League e Conference League per il turno odierno, viene trasmessa su Tv8. Naturalmente sarà disponibile anche il servizio in mobilità visitando il sito www.tv8.it, ma soprattutto bisogna ricordare che le alternative per questo match restano i canali della televisione satellitare, con diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go, e la piattaforma DAZN che fornisce allo stesso modo la partita di Conference League, in entrambi i casi sarà una visione riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI HEARTS FIORENTINA

GLI 11 DI NEILSON

Per Hearts Fiorentina le scelte di Robbie Neilson dovrebbero riguardare un 4-4-1-1: in porta avremo Gordon, protetto da una linea difensiva nella quale Lewis Neilson giocherà come centrale insieme a Kingsley, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Michael Smith e Cochrane. A centrocampo invece ci sarà Devlin, espulso sabato e dunque squalificato per la prossima di campionato; dovrebbe però esserci la conferma anche per il suo partner centrale Kiomourtzoglou, con due laterali alti che sarebbero Snodgrass e Forrest, con Mackay-Steven che fa concorrenza sulla fascia sinistra. McKay invece sembra essere il giocatore adibito ad agire tra le linee: farà il trequartista ma potrebbe anche creare maggiore densità in mediana quando gli Hearts dovranno recuperare palla e impostare la manovra, per poi approfittare degli eventuali spazi che verranno creati per portarsi a ridosso della prima punta. Qui, il favorito rimane Shankland che di fatto non ha una vera alternativa nel ruolo.

I DUBBI DI ITALIANO

Le valutazioni di Vincenzo Italiano per Hearts Fiorentina riguardano anche quanto accaduto in campionato. È tornato Milenkovic, che domenica non ha giocato: il suo rientro in campo potrebbe avvenire giovedì sera in una linea difensiva con Igor che farebbe l’altro centrale, mentre sugli esterni potremmo vedere Venuti e Ranieri con Biraghi destinato alla panchina. In porta si punterà sul riscatto di Gollini, che ha perso il posto in campionato ma potrebbe comunque ritrovare la sua verve in Conference League; a centrocampo sembra tutto apparecchiato per il ritorno di Sofyan Amrabat in cabina di regia e di Maleh come mezzala, difficile vedere Zurkowski dal primo minuto e allora potrebbe esserci la conferma per uno tra Barak e Bonaventura. Nel tridente offensivo, possibile cambio quasi in toto: Nico Gonzalez non sta bene, è da ritrovare e dunque potrebbe essere titolare a destra, in mezzo invece Luka Jovic (più di Arthur Cabral), Sottil non ci sarà (come Ikoné, squalificato) e dunque a sinistra viaggia Saponara verso la conferma.

PROBABILI FORMAZIONI HEARTS FIORENTINA: IL TABELLINO

HEARTS (4-4-1-1): Gordon; M. Smith, L. Neilson, Kingsley, Cochrane; Snodgrasws, Kiomourtzoglou, Devlin, Forrest; McKay; Shankland. Allenatore: Robbie Neilson

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Ranieri; Bonaventura, S. Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, L. Jovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano











