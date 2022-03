Probabili formazioni Inghilterra Costa d’Avorio/ Quote: chi gioca a Wembley?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA COSTA D’AVORIO: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Inghilterra Costa d’Avorio parliamo della partita amichevole che avrà luogo questa sera sul prestigioso palcoscenico di Wembley: per l’Inghilterra vice-campione d’Europa, reduce dalla vittoria di sabato contro la Svizzera, la seconda amichevole di questa finestra di preparazione ai Mondiali Qatar 2022 offrirà l’impegno contro la Costa d’Avorio, per abituarsi a confronti anche con realtà diverse da quelle europee come poi sarà nel torneo iridato che l’Inghilterra vuole vincere dopo 56 anni.

La Costa d’Avorio invece non si è qualificata per i Mondiali in Qatar, è una fase di rinnovamento per gli Elefanti, già sfortunati nella recente Coppa d’Africa, dove già agli ottavi per la Costa d’Avorio ci fu la super sfida contro l’Egitto, persa ai calci di rigore. Serve rilanciare un nuovo ciclo, passando anche attraverso amichevoli: venerdì sera sconfitta di misura in Francia, stavolta si gioca addirittura a Wembley. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Inghilterra Costa d’Avorio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Costa d’Avorio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono naturalmente nettamente favoriti, il segno 1 è infatti quotato a 1,42 mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Costa d’Avorio.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA COSTA D’AVORIO

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Gareth Southgate ha parlato di cambi, quindi cosa ci offriranno le probabili formazioni di Inghilterra Costa d’Avorio? Stones e Smith Rowe possono tornare tra i disponibili, puntiamo su Pope come portiere e una linea difensiva che potrebbe schierare Mings e Maguire con il suddetto Stones oppure Ben White, mentre a destra è arrivato l’esordio per Walker-Peters che spera nella conferma, con Mitchell titolare sull’altro versante.

In mezzo al campo ci aspettiamo che almeno Declan Rice ci sia, con lui Bellingham o Ward-Prowse per completare la coppia mediana che ha un ruolo basilare nel modulo 3-4–2-1; allo stesso modo, davanti potrebbe giocare Watkins con Grealish e Sterling alle sue spalle, ma attenzione a Kane che punta al record di gol.

LE MOSSE DI BEAUMELLE

Sul fronte africano, le probabili formazioni di Inghilterra Costa d’Avorio ci dicono che il c.t. Patrice Beaumelle in porta dovrebbe confermare Badra Ali Sangaré, ma in difesa Adbadou e Kossounou possono avere la maglia da centrali con Aurier a destra e Hassane Kamare a sinistra per completare il reparto a quattro.

In mezzo al campo Akoukou può giocare come regista basso tra le mezzali che possono essere Fousseny Coulibaly e Ibrahim Sangaré, dunque Kessié potrebbe restare a riposo; potrebbero rimanere fuori anche Haller e Zaha, in questo caso a giocare come titolari in attacco sarebbero Karim Konaté come centravanti e uno tra Gradel e Cornet a sinistra, in ballottaggio anche Kouassi e dunque nemmeno Pépé è certo della maglia.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA COSTA D’AVORIO

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pope; Mings, Maguire, White; Walker-Peters, Rice, Bellingham, Mitchell; Grealish, Sterling; Kane. All. Southgate.

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Badra Ali Sangaré; Aurier, Adbadou, Kossounou, Kamare; Coulibaly, Akoukou, Sangaré; Pépé, Konaté, Gradel. All. Beaumelle.











