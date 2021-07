Probabili formazioni Inghilterra Danimarca/ Diretta tv: pochissimi dubbi

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Inghilterra Danimarca ci permettono di presentare la seconda semifinale degli Europei 2020, che si giocherà domani sera a Wembley tra i padroni di casa del c.t. Southgate e la rivelazione Danimarca guidata in panchina da Hjulmand. Finora l’Inghilterra ha impressionato soprattutto per la sua solidità difensiva (zero gol subiti in cinque partite), la qualità del gioco invece non sempre ha convinto ma il 4-0 rifilato all’Ucraina ai quarti è stato sicuramente un messaggio importante anche in tal senso.

Probabili formazioni Italia Spagna/ Quote: qualche dubbio per Luis Enrique

Per l’Inghilterra dunque sembra alla portata l’obiettivo di vincere finalmente l’Europeo, ma attenzione alla grande pressione che ci sarà sui Leoni, mentre la Danimarca proverà a rendere ancora più bella un’avventura che sembra una favola, nel nome di Christian Eriksen e sulla scia del precedente del 1992. Certo, l’ostacolo inglese si annuncia più ostico della Repubblica Ceca battuta ai quarti. Adesso però scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inghilterra Danimarca.

Barella: "Emozioni Notti magiche? Avevo -7 anni"/ Video: gaffe Scarnati, poi le scuse

DIRETTA INGHILTERRA DANIMARCA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inghilterra Danimarca sarà trasmessa sia su Rai Uno in chiaro per tutti sia da Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Siamo alle semifinali e dunque naturalmente c’è la doppia opzione, perché ora tutte le partite sono visibili anche sulla Rai. Raddoppia pure la diretta streaming video, che sarà fornita sia da Rai Play per tutti sia da Sky Go per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Dopo la nettissima vittoria contro l’Ucraina nei quarti di finale, è logico attendersi conferme da parte del c.t. Gareth Southgate per le probabili formazioni di Inghilterra Danimarca. Ecco dunque che i Leoni britannici dovrebbero schierarsi con il modulo 4-2-3-1 e con gli interpreti ormai consueti, a cominciare dal portiere Pickford che è ancora imbattuto; davanti a lui ci saranno da destra a sinistra Walker, Stones, Maguire e Shaw per formare la linea a quattro della retroguardia inglese; nel cuore della mediana ci aspettiamo invece Phillips e Rice titolari per l’Inghilterra; infine, ecco un reparto offensivo che sta andando in crescendo e che dovrebbe essere formato da Sancho a destra, Mount in posizione da trequartista centrale e Sterling a sinistra sulla linea della trequarti in appoggio al centravanti Kane.

Telecinco scopre formazione Italia vs Spagna/ Spiati appunti Mancini: c'è Emerson

LE SCELTE DI HJULMAND

Anche sul fronte danese per dire il vero non ci aspettiamo stravolgimenti in vista delle probabili formazioni di Inghilterra Danimarca. Il commissario tecnico Kasper Hjulmand dovrebbe di conseguenza dare fiducia al modulo 3-4-3, nel quale i titolari dal primo minuto domani sera a Wembley dovrebbero essere i seguenti: il figlio d’arte Schmeichel in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Christensen, il milanista e capitano Kjaer (uno dei personaggi di spicco degli Europei 2020) e Vestergaard; a centrocampo ecco invece Stryger Larsen dell’Udinese a destra, i due centrali Delaney e Hojbjerg più l’atalantino Maehle che agirà come esterno sinistro; infine nel tridente d’attacco dovremmo vedere in azione Braithwaite, Dolberg e il sampdoriano Damsgaard, anche se va detto che Poulsen spera di soffiare la maglia a Dolberg.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. All. Hjulmand.



© RIPRODUZIONE RISERVATA