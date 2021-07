Probabili formazioni Inghilterra Danimarca/ Quote: Kane perno offensivo

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Con le probabili formazioni di Inghilterra Danimarca ci avviciniamo sempre di più alla seconda semifinale degli Europei 2020, che si giocherà stasera a Wembley con protagonisti i padroni di casa del c.t. Gareth Southgate, dal momento che l’Inghilterra affronterà la rivelazione Danimarca guidata in panchina da Kasper Hjulmand. Finora l’Inghilterra ha subito zero gol in cinque partite giocate ed è questo il “segreto” della qualificazione in semifinale, mentre la qualità del gioco non sempre ha convinto: tuttavia il 4-0 rifilato all’Ucraina ai quarti è stato sicuramente un messaggio importante anche in tal senso.

L’Inghilterra punta dunque a vincere finalmente l’Europeo, ma attenzione alla Danimarca che non ha niente da perdere, nel nome di Christian Eriksen e magari sognando di ripetere il 1992. Dopo avere battuto la Repubblica Ceca ai quarti, affrontare l’Inghilterra a Wembley in semifinale ci dirà molto sul valore di Kjaer e compagni. Adesso allora scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inghilterra Danimarca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Danimarca secondo le quote proposte dall’agenzia Snai. Naturalmente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,73 mentre poi si sale fino a quota 3,60 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 se la Danimarca mettesse a segno il colpaccio.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Nelle probabili formazioni di Inghilterra Danimarca, è logico attendersi conferme da parte del c.t. Gareth Southgate dopo la nettissima vittoria inglese contro l’Ucraina nei quarti di finale. Ecco dunque che i Leoni britannici dovrebbero schierarsi con il modulo 4-2-3-1 e con gli interpreti ormai consueti, a cominciare dal portiere Pickford che è ancora imbattuto; davanti a lui per formare la linea a quattro della retroguardia inglese ci saranno da destra a sinistra Walker, Stones, Maguire e Shaw; nel cuore della mediana ci aspettiamo invece titolari Phillips e Rice per l’Inghilterra; infine, ecco un reparto offensivo che sta andando in crescendo dopo un inizio faticoso e che dovrebbe essere formato dal giovanissimo Sancho a destra, Mount (recuperato già contro l’Ucraina dopo lo stop per Covid) in posizione da trequartista centrale e Sterling a sinistra sulla linea della trequarti in appoggio al centravanti Kane.

LE SCELTE DI HJULMAND

Anche sul fronte danese per dire il vero non ci aspettiamo stravolgimenti in vista delle probabili formazioni di Inghilterra Danimarca, anche perché le alternative nella rosa a disposizione del commissario tecnico Kasper Hjulmand sono meno ampie, tenuto conto pure dell’ovvia assenza di Eriksen. Hjulmand dovrebbe di conseguenza dare fiducia al modulo 3-4-3, nel quale i titolari dal primo minuto stasera a Wembley dovrebbero essere i seguenti: il figlio d’arte Schmeichel in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Christensen e Vestergaard ai fianchi naturalmente del milanista e capitano Kjaer; a centrocampo ecco invece Stryger Larsen dell’Udinese a destra, i due centrali Delaney e Hojbjerg più un altro “italiano” sulla fascia opposta, cioè l’atalantino Maehle che agirà come esterno sinistro; infine nel tridente d’attacco dovremmo vedere in azione Braithwaite, Dolberg e il sampdoriano Damsgaard, anche se va detto che Poulsen spera di soffiare la maglia a Dolberg.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. All. Hjulmand.



