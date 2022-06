Probabili formazioni Inghilterra Italia/ Diretta tv: c’è Locatelli? (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA: CHI GIOCA AL MOLINEUX?

Inevitabile che con le probabili formazioni di Inghilterra Italia si pensi alla finale degli Europei, ma in realtà il contesto attuale è diverso: sabato 11 giugno, esattamente 11 mesi dopo il trionfo di Wembley, gli azzurri tornano sul luogo del delitto anche se non proprio lì, perché per la terza giornata di Nations League (gruppo 3 di Lega A) siamo al Molineux di Wolverhampton. L’Italia arriva dalla vittoria importante contro l’Ungheria, con la qualke si è ripresa il primo posto nel girone, ma sarà interessante scoprire se anche sabato sera Roberto Mancini continuerà con le sperimentazioni che ha già fatto vedere nelle prime due partite.

Per quanto riguarda l’Inghilterra, dopo il ko di Budapest i tre leoni si sono salvati contro la Germania grazie a un rigore in extremis, e in questo momento sarebbero loro a retrocedere in Lega B. Vedremo allora quello che succederà domani sera al Molineux, ma naturalmente bisogna anticipare i temi del match e provare a individuare quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due Commissari Tecnici, dunque prendiamoci del tempo per fare la nostra consueta valutazione sulle probabili formazioni di Inghilterra Italia e gli undici che possono giocare a Wolverhampton per la Nations League.

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Iniziando dalle scelte di Gareth Southgate, diciamo subito che le probabili formazioni di Inghilterra Italia restano un mistero: entrambi i CT possono sperimentare, di fatto gli inglesi hanno giocato con i titolari mercoledì sera all’Allianz Arena e dunque sabato Soutghate può tornare a schierare qualche seconda linea. Per esempio Coady al centro della difesa, con Maguire davanti a Pickford e due esterni che possono essereAlexander-Arnold e Trippier (o Walker, a sinistra); per esempio Bellingham, che può tornare a occupare una delle due maglie in mezzo al campo facendo coppia con Kalvin Phillips o Declan Rice. Davanti poi il CT dell’Inghilterra ha l’imbarazzo della scelta: Harry Kane, reduce dal gol numero 50 in nazionale, può essere confermato ma alle sue spalle scalpita Grealish, che potrebbe agire a sinistra con Sterling spostato sull’altro versante e Mount comunque centrale, pur se Jarrod Bowen resta una valida alternativa al pari di Saka. Inoltre, sfidando l’Italia, non è escluso che anche Abraham possa trovare un posto nell’undici titolare…

I DUBBI DI MANCINI

Individuare le scelte di Mancini nelle probabili formazioni di Inghilterra Italia è esercizio ancora più complesso: di sicuro mancheranno Bonucci e Belotti che hanno lasciato il ritiro, e allora in difesa Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni possono nuovamente essere i due centrali ma questa volta con Di Lorenzo a destra e Spinazzola che può essere confermato a sinistra (occhio alla sorpresa Federico Dimarco). A centrocampo il punto fermo sembra essere Lorenzo Pellegrini, che però può anche tornare davanti e fare l’esterno del tridente: se così fosse, in mediana troverebbe spazio Tonali e con lui potrebbe anche giocare Locatelli, i due sarebbero le mezzali a supporto di un Cristante schierato come perno davanti alla difesa, sempre che non venga trovato spazio a Salvatore Esposito o Pessina. Davanti invece, detto di Pellegrini, le scelte sono sempre minori: può tornare titolare Scamacca che è stato lasciato in tribuna a Cesena contro l’Ungheria, Gnonto potrebbe essere confermato a sinistra e dunque a quel punto avremmo Raspadori a fare il laterale, scalzando Politano. L’alternativa è Zerbin già entrato dalla panchina mercoledì sera, ma staremo a vedere…

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI INGHILTERRA ITALIA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Coady, Maguire, Trippier; Bellingham, K. Phillips; Sterling, Mount, Grealish; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, A. Bastoni, Spinazzola; Tonali, Cristante, Locatelli; Raspadori, Scamacca, Gnonto. Allenatore: Roberto Mancini











