PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA/ Diretta tv, l’intoccabile Pickford (Europei 2024, 16 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA: I PORTIERI INGLESI

Studiando le probabili formazioni di Inghilterra Italia, possiamo notare e approfondire le scelte di Gareth Southgate riguardo i portieri della sua nazionale. Anche qui abbiamo un titolare indiscusso, che è Jordan Pickford: il portiere dell’Everton intoccabile ormai da cinque anni ed è stato il numero 1 dell’Inghilterra anche agli Europei, risultando peraltro uno dei migliori calciatori della manifestazione che i tre leoni hanno chiuso al secondo posto (e ricordiamo anche come e contro chi). Poi, attenzione alle altre due scelte: Soutghate ha chiamato Sam Johnstone, classe ’93 che difende i pali del Crystal Palace, e Aaron Ramsdale.

Quest’ultimo, classe ’98, è esploso due stagioni fa nell’Arsenal soffiando il posto a Bernd Leno, potrebbe rappresentare il futuro dell’Inghilterra ma in questa Premier League fa da riserva a David Raya, arrivato dal Brentford. Chiaramente un duro colpo anche in ottica nazionale; per gli Europei allora uno dei candidati potrebbe essere Nick Pope, l’anno scorso uno dei grandi protagonisti del Newcastle qualificatosi per la Champions League e sempre costante nel rendimento. Da vedere: Pickford come detto rischia davvero pochissimo e finalmente l’Inghilterra, che per anni ha penato in questo ruolo, ha trovato un portiere affidabile che, avendo 29 anni, potrebbe avere ancora parecchie cartucce da sparare, e sicuramente potrebbe arrivare ai Mondiali del 2026 ancora con la speranza di essere titolare. (agg. di Claudio Franceschini)

INGHILTERRA ITALIA: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Le probabili formazioni di Inghilterra Italia ci introducono alla partita forse decisiva nelle qualificazioni agli Europei 2024: per il gruppo C si gioca a Wembley alle ore 20:45 (italiane) di martedì 17 ottobre, gli azzurri arrivano qui dopo aver ospitato Malta e pronti a vendicare il ko interno andato in scena all’inizio del cammino. All’epoca in panchina c’era Roberto Mancini, poi il ribaltone che ha portato improvvisamente Luciano Spalletti a essere il nuovo CT; la vittoria contro l’Ucraina ci ha rimessi in carreggiata ma ora bisogna andare a prendersi del tutto la qualificazione.

L’Inghilterra comanda la classifica del girone con quattro vittorie e il pareggio contro l’Ucraina, ha riposato lo scorso sabato (o meglio: non ha giocato le qualificazioni ma un’amichevole contro l’Australia) e ora si prepara a chiudere i conti, cosa che farebbe battendoci a Wembley. Vedremo cosa succederà in campo martedì sera, nella lunga attesa prepariamoci anche a ipotizzare come i due CT potrebbero schierare le loro nazionali per il big match e dunque prendiamoci del tempo per analizzare le probabili formazioni di Inghilterra Italia.

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Italia sarà ovviamente trasmessa su Rai Uno: tutte le partite della nostra nazionale di calcio sono infatti appannaggio della televisione di stato e nello specifico del suo canale principale, dunque come sempre si tratterà di un appuntamento in chiaro per tutti e, in assenza di un televisore, potrete seguire il match delle qualificazioni agli Europei 2024 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Il modulo di Gareth Southgate per affrontare Inghilterra Italia dovrebbe essere il 4-2-3-1: nessun dubbio sul portiere che sarà ovviamente Pickford, qualche punto di domanda in più sulla composizione della difesa e soprattutto sul secondo centrale che affiancherà Stones, alla fine potrebbe essere il tanto discusso Maguire ma in ballottaggio c’è sicuramente anche Guéhi così come Tomori, altra opzione lo spostamento di Walker che liberebbe così la fascia destra per Alexander-Arnold, che è stato convocato come centrocampista. A sinistra dovrebbe operare Trippier; in mediana scontata la presenza di Declan Rice che ricomporrà la coppia degli Europei con Kalvin Philips; questo perché Bellingham, come già nel Real Madrid, avanza il suo raggio d’azione andando ad agire centrale nella linea della trequarti. Qui, Soutghate sarà senza Saka e dovrebbe puntare anche su Foden e Grealish come laterali, a meno che voglia invece inserire la verve di Rashford; la prima punta, naturalmente, sarà Harry Kane.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti deve valutare, per Inghilterra Italia, la condizione di Di Lorenzo, Bonaventura e Federico Chiesa; ha già perso Provedel e Zaccagni, nel suo 4-3-3 Gigio Donnarumma dovrebbe essere confermato in porta (nonostante tutto) mentre davanti a lui la coppia centrale potrebbe essere formata da Acerbi e Alessandro Bastoni. Dimarco sarà sicuramente il terzino sinistro, sull’altro versante in assenza di Di Lorenzo si allargherebbe presumibilmente Darmian, ma chiaramente sarebbe una soluzione di emergenza per un giocatore che comunque in passato ha ricoperto quel ruolo, e oggi è un prezioso jolly. Spazio poi a un centrocampo nel quale Barella sarà sicuramente titolare; gli altri due possono essere Cristante e Tonali ma naturalmente non bisogna dimenticarsi della candidatura di Frattesi così come di Locatelli, che potrebbe andare a operare in cabina di regia. Per quanto riguarda l’attacco, sappiamo che Immobile non c’è: ballottaggio Raspadori-Scamacca per il ruolo di prima punta, favorito il giocatore del Napoli con Domenico Berardi e Zaniolo che, Chiesa permettendo, sarebbero i due esterni a completamento di questo reparto.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Trippier; D. Rice, K. Phillips; Foden, Bellingham, Grealish; Kane. Allenatore: Gareth Southgate

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Darmian, Acerbi, A. Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; D. Berardi, Raspadori, Zaniolo. Allenatore: Luciano Spalletti











