Probabili formazioni Inter Atalanta/ Diretta tv: prudenza per Calhanoglu (Serie A, 27 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Atalanta sono un appuntamento imperdibile alla vigilia della partita che domani sera a San Siro sarà il derby lombardo di lusso per il recupero della ventunesima giornata di Serie A, uno dei match rinviati a causa della Supercoppa Italiana, trofeo poi vinto dall’Inter che nel 2024 ha conosciuto solamente la vittoria e adesso ha la possibilità di portare addirittura a 12 punti il vantaggio sulla Juventus, che sarebbe l’ipoteca di fatto su uno scudetto al momento meritatissimo per quanto abbiamo visto finora lungo tutta la stagione. La capolista domenica ha vinto 4-0 a Lecce rafforzando sempre più il proprio primato in ogni voce e il recupero contro l’Atalanta potrebbe essere il via libera (definitivo?) verso la seconda stella.

Diretta/ Torino Atalanta Primavera (risultato finale 1-4): la Dea domina ed è seconda! (26 febbraio 2024)

L’Atalanta invece domenica sera ha ottenuto il pareggio sul campo del Milan nella prima delle sue due trasferte milanesi consecutive (scherzi delle modifiche del calendario), un punto comunque prezioso e segno di una squadra che è in un bel momento, la seconda migliore italiana dell’anno solare 2024 alle spalle proprio dell’Inter, mentre globalmente è quinta in classifica, piazzamento che potrebbe bastare per la prossima Champions League (ma dipenderà dal ranking nazionale). In ogni caso, non è il momento dei calcoli, perché ci attende una partita potenzialmente bellissima: andiamo allora a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Atalanta.

Diretta/ Milan Atalanta (risultato finale 1-1): Carnesecchi insuperabile (25 febbraio 2024)

DIRETTA INTER ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Atalanta non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ha fatto turnover domenica e nelle probabili formazioni di Inter Atalanta ripropone alcuni dei suoi titolari, ma con prudenza; non ci saranno Acerbi, Thuram e nemmeno Calhanoglu. Invece Sommer torna in porta, davanti a lui rivedremo Pavard a completare la linea difensiva con De Vrij e Bastoni; sulle corsie laterali ecco a destra Darmian (favorito su Dumfries, titolare al Via del Mare) e Dimarco naturalmente a sinistra, mentre in mezzo Asllani sarà per la seconda volta consecutiva il regista, con Barella che si riprende la maglia da titolare insieme a Mkhitaryan – anche se potrebbe sperare in un posto anche Frattesi. In attacco è intoccabile Lautaro Martinez che ha già raggiunto il suo record stagionale di gol in Serie A: a Lecce con lui ha giocato Sanchez, stavolta dovrebbe esserci Arnautovic.

Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: Miranchuk oppure Pasalic? (Serie A, 25 febbraio 2024)

LE MOSSE DI GASPERINI

Ha qualche dubbio in più Gian Piero Gasperini per le probabili formazioni di Inter Atalanta, ma potrebbe mantenere invariati difesa e centrocampo: il titolare tra i pali è ormai Carnesescchi, davanti a lui il solito terzetto formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac mentre i primi dubbi affiorano sugli esterni, dove Holm, Zappacosta e Ruggeri si danno battaglia per le due maglie con Bakker invece più indietro nelle gerarchie. Il tandem in mezzo dovrebbe prevedere ancora una volta Ederson e De Roon; davanti invece c’è abbondanza ma Pasalic potrebbe tornare titolare in coppia con Koopmeiners sulla trequarti, a quel punto però ci sarebbe un posto in meno in attacco con Lookman che scalpita per tornare titolare dopo la Coppa d’Africa, De Ketelaere che potrebbe essere il sacrificato e Scamacca che a sua volta punta a prendersi il posto dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. All. Gasperini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA