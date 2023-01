Probabili formazioni Inter Atalanta/ Diretta tv: torna Barella (Coppa Italia)

Con le probabili formazioni di Inter Atalanta ci avviciniamo all’affascinante derby lombardo che domani sera allo stadio Meazza sarà il primo quarto di finale della Coppa Italia 2022-2023, una super sfida che per l’Inter di Simone Inzaghi va ad arricchire ancora di più la settimana che porterà poi al derby di domenica sera in campionato contro il Milan, fattore che potrebbe avere un peso anche sulle scelte di formazione. La Coppa Italia è comunque il torneo che offre le maggiori possibilità di vittoria e quindi non può essere snobbata, a maggior ragione dai detentori, risaliti al secondo posto in campionato dopo la vittoria di Cremona.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è invece salita al terzo posto con la vittoria di sabato sera contro la Sampdoria, la Dea quindi sogna il ritorno in Champions League, dove negli scorsi anni ha ascritto pagina di storia, ma naturalmente anche per i bergamaschi sarebbe un delitto sottovalutare la Coppa Italia, perché il sogno naturalmente è quello di aggiungere un trofeo in bacheca. Di certo l’Atalanta è in grande forma in questo mese di gennaio, quindi a San Siro ne vedremo delle belle: motivo in più per curiosare nelle probabili formazioni di Inter Atalanta alla vigilia della partita.

INTER ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV:COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Atalanta sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia, compresa la trasmissione in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Atalanta, per Simone Inzaghi il dubbio più grande riguarda naturalmente Skriniar, che sarebbe titolare dopo la squalifica a Cremona, ma naturalmente è appeso a un filo per le vicende di mercato. Comunque indichiamo al momento ancora lo slovacco, davanti a Onana al pari di De Vrij e Skriniar, con un turno di riposo per Acerbi. A centrocampo potrebbe essere la volta buona di Asllani, con Barella (a sua volta assente per squalifica contro la Cremonese) e Calhanoglu, possibile maglia da titolare anche per l’ex Gosens al posto di Dimarco a sinistra, con Dumfries a destra. Infine in attacco dovrebbe riposare almeno uno tra Lautaro e Dzeko, diciamo il bosniaco per questioni anagrafiche: resta pure il dubbio sul fatto che Lukaku possa giocare dal primo minuto, quindi ipotizziamo Lautaro-Correa, anche se i dubbi restano.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sul fronte bergamasco, le probabili formazioni di Inter Atalanta ci dicono che Gian Piero Gasperini non dovrebbe operare alcun tipo di turnover e dare fiducia alla formazione che così bene sta facendo in questo periodo, perché la Coppa Italia è un obiettivo importante, a maggior ragione per la Dea che non ha le Coppe europee. Assente Palomino per infortunio, sarà uno tra Djimsiti e Demiral a sostituirlo al fianco di Toloi e Scalvini nella difesa a tre davanti al portiere Musso. A centrocampo non dovrebbe esserci alcun dubbio sul quartetto con Hateboer a destra, De Roon e Koopmeiners centrali e Maehle a sinistra; in attacco a dire il vero qualche dubbio di turnover potrebbe esserci, ma al momento ipotizziamo titolari lo scatenato Lookman, Hojlund e Boga, anche se le alternative si chiamano Pasalic, Muriel e Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini.











