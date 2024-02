Probabili formazioni Inter Atalanta/ Quote, tornano Sommer e Barella (Serie A, 28 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Atalanta, la partita che alle ore 20:45 di mercoledì 28 febbraio si gioca come recupero nella 21^ giornata di Serie A 2023-2024: ricorderete che era uno dei match rinviati a causa della Supercoppa Italiana, trofeo poi vinto dall’Inter che adesso ha la possibilità di mettere 12 punti tra sé e la Juventus, di fatto volando sempre più verso uno scudetto al momento meritatissimo. La capolista non conosce soste: domenica ha vinto 4-0 a Lecce dando una dimostrazione di forza e superiorità davvero incredibile, e l’epilogo appare quanto mai scontato.

L’Atalanta ha leggermente frenato, ma il pareggio sul campo del Milan è comunque prezioso e segno di una squadra che è in un bel momento: quinta in classifica, potrebbe bastare questa posizione per la prossima Champions League (ma dipenderà dal ranking), la quarta piazza è occupata dal Bologna e dista solo due punti ma, al netto di questo, la Dea sta davvero facendo bene ed è in netta ripresa. Ora, aspettando che si giochi, facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Inter Atalanta, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il recupero della 21^ giornata in Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,63 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4,00 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione orobica, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 5,25 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi ha fatto turnover domenica, e per Inter Atalanta ripropone alcuni dei suoi titolari; non ci saranno però Acerbi e Marcus Thuram, presumibilmente nemmeno Calhanoglu anche se il turco proverà a stringere i denti. Sommer torna in porta, davanti a lui rivedremo Pavard a completare la linea difensiva con De Vrij e Alessandro Bastoni; sulle corsie laterali corrono Darmian (che appare favorito su Dumfries, titolare al Via del Mare) e Dimarco, mentre in mezzo Asllani scalda i motori qualora Calhanoglu dovesse rimanere fuori, sarebbe lui il regista con Barella che si riprende la maglia da titolare sul centrodestra e Mkhitaryan che sarà schierato sull’altro versante del campo. Altro avvicendamento in attacco, a fianco dell’intoccabile Lautaro Martinez che ha già raggiunto il suo record di gol in Serie A: a Lecce ha giocato Alexis Sanchez, stavolta dovrebbe invece essere il momento di Arnautovic.

LE MOSSE DI GASPERINI

Ha qualche dubbio in più Gian Piero Gasperini, che in Inter Atalanta potrebbe mantenere invariate le cose tra difesa e centrocampo: il titolare tra i pali è ormai diventato Carnesescchi, davanti a lui il solito terzetto formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac e i primi punti di domanda affiorano sugli esterni, dove Holm, Zappacosta e Ruggeri si danno battaglia per le due maglie con Bakker che invece parte un po’ più indietro nelle gerarchie. Il tandem in mezzo dovrebbe prevedere ancora una volta Ederson e De Roon; davanti invece c’è tanta abbondanza ma la sensazione è che Pasalic possa tornare titolare e fare coppia con Koopmeiners sulla trequarti, a quel punto però ci sarebbe un posto in meno in attacco con Lookman che scalpita per tornare titolare dopo la Coppa d’Africa, De Ketelaere che potrebbe essere il sacrificato e Scamacca che, già in panchina a San Siro contro il Milan, ovviamente punta a prendersi il posto dal primo minuto. C’è dunque incertezza per Gasperini, ma staremo a vedere quali saranno le mosse dell’allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini











