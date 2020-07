Probabili formazioni Inter Bologna/ Quote: solo titolari per Mihajlovic a San Siro

Eccoci: questo pomeriggio alle ore 17.15 avrà inizio a San Siro la sfida tra Inter e Bologna, valida per la 30^ giornata di Serie A e dunque è arrivato il momento di esaminare da vicino le probabili formazioni di Conte come di Mihajlovic. Vi è infatti grande attesa per questa sfida, che pure mette in palio punti preziosissimi per uno e l’altro club: ai due allenatori certo oggi non verrà concesso alcun errore per disegnare le probabili formazioni di Inter e Bologna. Succederà per Conte, che per rimanere a galla nella corsa scudetto non può permettersi altri passi falsi dopo il pari rimediato col Sassuolo: pure il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con ancora alcune assenze di peso nello spogliatoio. Pure dovrà fare attenzione anche Mihajlovic, che registra 4 forfait (Poli, Skov Olsen, Santander e Mbaye), e che dopo il pareggio col Cagliari deve riconfermarsi con una grande partita a San Siro, magari trovando l’impresa contro la favorita milanese. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse e i dubbi dei due allenatori, per le probabili formazioni di Inter Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 30^ giornata di Serie A, certo non facciamo fatica a consegnare ai nerazzurri il favore del pronostico. Così pure il portale di scommesse Snai, che nell’1×2 ha dato a 1.48 il successo dell’Inter, contro il più elevato 6.75 per la vittoria del Bologna: il pareggio ha rimediato invece la valutazione di 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter e Bologna, Conte, come riferito prima, dovrà fare i conti ancora con qualche assenza di troppo: poco male perchè se non altro il tecnico ha ritrovato anche dal primo minuto Marcelo Brozovic. Il croato ha già fatto panchina nella sfida col il Brescia e oggi potrebbe tornare titolare in mediana, in compagnia magari di Barella, Gagliardini e Candreva (anche se qui non mancano però le soluzioni alternative). Pure dopo un turno di riposo questo pomeriggio dovremmo rivedere Eriksen confermato sulla trequarti, alle spalle della coppia d’attacco formata dai soliti Lautaro Martinez e Lukaku (questo entrato solo a match in corso nell’ultima giornata). Dovrebbero essere infine grandi conferme nel reparto difensivo nerazzurro: con Skriniar ancora fuori dai giochi (è squalificato), il tecnico pugliese dovrebbe riconfermare Bastoni e De Vrij, con D’Ambrosio (anche se questo potrebbe giocarsi all’ultimo la maglia con Godin).

LE SCELTE DI MIHAJILOVIC

Come il collega, quest’oggi anche Mihajlovic dovrà fare attenzione a fissare le probabili formazioni di Inter Bologna, tenuto conto che l’infermeria rossoblu è ancora piena. Tenuto poi conto anche del valore dell’avversario, come pure il peso dei punti in palio, non ci stupirebbe se dunque, il tecnico di Vukovar oggi opterà solo per i suoi titolari, confermando gran parte dei giocatori che pure hanno disputato dal primo minuto la sfida contro il Cagliari: questo non è match da rischiare. Fissato allora il 4-2-3-1, ecco che Mihajlovic non può prescindere in attacco dal grande ex della partita Rodrigo Palacio, che oggi a San Siro sarà prima punta titolare: alle sue spalle pronto il solito terzetto con Orsolini, Soriano e Musa Barrow, che ha dato ottimi segnali nella sfida con i Sardi pochi giorni fa. E’ solo nella mediana che potrebbe accendersi un ballottaggio: confermato Medel, è Nico Dominguez che oggi si gioca la maglia da titolare con Schouten (di ritorno dall’ultimo acciacco). Sono dunque conferme per il tecnico del Bologna anche in difesa, dove di certo mancherà l’infortunato Mbaye: Tomiyasu prenderà il suo posto a destra, sulla corsia mancina si presenterà Dijks, mentre al centro non mancheranno Danilo e Bani, con Skorupski tra i pali.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 De Vrij, 95 Bastoni, 33 D’Ambrosio; 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 87 Candreva; 24 Eriksen; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 13 Bani, 35 Dijks; 8 Nico Domínguez, 5 Medel; 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow; 24 Palacio. All. Mihajlovic



