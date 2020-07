Video/ Bologna Cagliari (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Dall’Ara

Allo Stadio Renato Dall’Ara le formazioni di Bologna e Cagliari si annullano l’un l’altra senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Bologna Cagliari, nelle fasi iniziali dell’incontro le due compagini sembrano volersi studiare a vicenda nonostante siano gli ospiti guidati dal tecnico Zenga a tentare di prendere in mano le redini del match facendo loro il possesso della sfera. I sardi, infatti, avanzano in maniera pericolosa intorno all’8′ per merito della conclusione provata dall’ex romanista Radja Nainggolan, sebbene il suo tiro finisca largo sulla destra senza impegnare l’estremo difensore avversario. I padroni di casa allenati da mister Mihajlovic cercano di conquistare il pallone e di impostare una manovra adeguata per trovare il varco giusto e scardinare la retroguardia dei rivali di giornata. L’arbitro Sacchi ricorre spesso al suo fischietto, mentre il tecnico ospite Zenga si ritrova costretto ad effettuare una sostituzione prematura al 24′ per rimpiazzare Ceppitelli con il suo compagno Lykogiannis a causa di un infortunio. I rossoblu mettono quindi i brividi alla retroguardia avversaria a ridosso del 29′ quando Palacio, pressato da un difensore sardo, riesce comunque a calciare forzando l’estremo difensore degli isolani a respingere con un piede, ripetendosi poi nello stesso modo al 40′ su suggerimento di Medel. Ci pensa quindi Barrow, nel recupero al 45’+3′, a spezzare l’equilibrio iniziale capitalizzando una bella azione personale, non essendo riuscito a scambiare con il solito Palacio. In avvio di secondo tempo però gli isolani partono alla grande e pareggiano in maniera definitiva al 48′ per merito di Giovanni Simeone, sfruttando nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal suo capitano Nainggolan. Inutili i tentativi delle due squadre di andare ulteriormente a segno da qui al triplice fischio dell’arbitro se si pensa specialmente alle opportunità fallite da Orsolini. Il punto conquistato in questo ventinovesimo turno di campionato permette rispettivamente al Bologna di salire a quota 38 nella classifica di Serie A mentre il Cagliari avanza a quota 39 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Bologna avrebbe forse potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente stabilito dall’esito effettivo del match. La squadra di mister Mihajlovic ha fatto suo il possesso palla finale con il 57%, dato questo supportato da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 420 contro 218, pur avendo effettuato meno contrasti, 9 a 12. In fase offensiva spicca però il 16 a 6 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 4 quelle indirizzate nello specchio della porta, oltre al 123 a 112 negli attacchi, dei quali, 58 a 28 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Bologna è stata la squadra più scorretta a causa del 20 a 17 nel computo dei falli e l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Schouten, Tomiyasu e Dijks da un lato, Carboni e Luca Pellegrini dall’altro.

IL TABELLINO

Bologna-Cagliari 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 45’+3′ Barrow(B); 46′ Simeone(C).

Assist: 46′ Nainggolan(C).

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Bani, Dijks(71′ Krejci); Medel(90′ Svanberg), Schouten(71′ Dominguez); Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio(71′ Sansone). Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Walukiewicz(65′ Pisacane), Ceppitelli(24′ Lykogiannis), Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lu. Pellegrini(80′ Ionita); Joao Pedro, G. Simeone. Allenatore: Walter Zenga.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata).

Ammoniti: 13′ Schouten(B); 19′ Tomiyasu(B); 25′ Carboni(C); 59′ Lu. Pellegrini(C); 64′ Dijks(B).

