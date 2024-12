PROBABILI FORMAZIONI INTER COMO: SCOPRIAMO CHI GIOCA IL POSTICIPO

Le probabili formazioni Inter Como ci accompagnano verso l’ultima partita di Serie A prima del Natale, un derby lombardo che stasera a San Siro vede naturalmente l’Inter di Simone Inzaghi nettamente favorita, anche perché i campioni d’Italia sono in forma in questo momento. Il clamoroso trionfo per 0-6 in casa della Lazio è stato un messaggio molto chiaro per tutta la concorrenza, però la battaglia per confermare il titolo si annuncia impegnativa e quindi naturalmente in partite come questa bisogna vincere.

Il Como di Cesc Fabregas invece è atteso da un esame evidentemente molto duro allo stadio Meazza, ma i lariani ci arrivano con il morale alto grazie a una striscia di tre risultati utili consecutivi, fra i quali evidentemente spicca la vittoria contro la Roma nella scorsa giornata. Oggi non c’è nulla da perdere: anche un pareggio renderebbe decisamente bello il Natale per il Como. Tutto questo premesso, vediamo che cosa ci possono dire le probabili formazioni Inter Como…

PRONOSTICO E QUOTE: TUTTO DECISO?

Parlando delle probabili formazioni possiamo dare uno sguardo anche al pronostico su Inter Como, che è praticamente a senso unico secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è proposto a 1,21 per il successo dell’Inter, mentre poi si sale già a 6,50 in caso di pareggio e fino alla bellezza di 12 volte la posta in palio sul segno 2 con una vittoria del Como.

PROBABILI FORMAZIONI INTER COMO

DUE BALLOTTAGGI PER INZAGHI

Le probabili formazioni Inter Como naturalmente vedranno i nerazzurri di Simone Inzaghi scendere in campo secondo il modulo 3-5-2, con Sommer in porta e davanti a lui la difesa in questo momento quasi “obbligata” con Bisseck, De Vrij e Bastoni; i ballottaggi arrivano a centrocampo, uno è quello classico fra Dumfries e Darmian a destra, mentre l’altro coinvolge Frattesi e Zielinski perché non si vogliono correre rischi con Barella. Il resto dovrebbe essere tutto chiaro: Calhanoglu in cabina di regia, Mkhitaryan e sulla sinistra Dimarco per completare il centrocampo, Thuram e capitan Lautaro Martinez invece nella coppia d’attacco dei campioni d’Italia.

MODULO 4-2-3-1 PER FABREGAS

Cesc Fabregas invece nelle probabili formazioni Inter Como dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1. In porta il veterano Reina; davanti a lui Van der Brempt a destra, mentre Goldaniga (favorito) e Dossena si giocano il posto al fianco di Kempf nella coppia centrale e Barba sarà il terzino sinistro; ecco poi un altro veterano come Sergi Roberto e al suo fianco Engelhardt in mediana; infine, Strefezza, Nico Paz e Fadera dovrebbero essere i titolari da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle del centravanti, ruolo conteso fra Belotti e Cutrone, che sentendo aria di derby proverà a insidiare il Gallo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER COMO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.