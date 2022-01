Probabili formazioni Inter Empoli/ Diretta tv: Brozovic out, Coppa Italia

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Empoli iniziamo ad introdurci alla partita che domani sera a San Siro sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara unica. Riflettori puntati naturalmente sull’Inter di Simone Inzaghi, che dopo la conquista della Supercoppa Italiana e il pareggio in casa dell’Atalanta farà il suo debutto stagionale anche in Coppa Italia, che evidentemente non potrà essere il principale obiettivo stagionale ma non va mai snobbata.

Attenzione però all’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che arriva dal pareggio di Venezia e più in generale è davvero una bella realtà del nostro campionato. La salvezza sembra vicina e allora i toscani potrebbero fare un pensierino anche alla Coppa Italia, anche se logicamente fare il colpaccio al Meazza non sarà per nulla semplice. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Empoli.

INTER EMPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Empoli domani sera sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché la Coppa Italia da questa stagione è una esclusiva di Mediaset. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Naturalmente, per parlare delle probabili formazioni di Inter Empoli sarebbe fondamentale sapere quanto turnover vorrà fare Simone Inzaghi. Già in porta il posto di Handanovic potrebbe essere insidiato da Radu; in difesa sembra certo il riposo per Skriniar, mentre almeno uno tra De Vrij e Bastoni potrebbe giocare. L’olandese rimasto in panchina domenica, ma non è detto che sia questo l’aspetto decisivo: di certo vogliono trovare spazio anche D’Ambrosio e Ranocchia.

A centrocampo la squalifica causerà un rarissimo turno di riposo a Brozovic, mentre Barella potrebbe giocare comunque. In mezzo al campo puntano al posto da titolari Vidal e Gagliardini, mentre sulle fasce dovrebbe esserci spazio per Darmian a destra e Dimarco a sinistra, sempre fermo restando il modulo 3-5-2. Infine, in attacco dovrebbero giocare dal primo minuto i panchinari di Bergamo, cioè Correa e Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Anche per Aurelio Andreazzoli ci sarà sicuramente un po’ di turnover nelle probabili formazioni di Inter Empoli, anche se i toscani potrebbero permettersi di non fare eccessivi calcoli, grazie a una buona situazione di classifica. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Ujkani in porta e davanti a lui una possibile difesa a quattro con Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli e Marchizza.

A centrocampo l’Empoli potrebbe invece proporre il terzetto composto da Zurkowski, Ricci ed Henderson, dunque molto vicino alla mediana titolare; in attacco invece ipotizziamo Bajrami titolare come trequartista alle spalle di Cutrone e Mancuso per un Empoli che senza troppi cambi provi a giocarsi le sue carte.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli.

