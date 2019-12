Probabili formazioni Inter Genoa/ Diretta tv, quanti assenti a San Siro!

Inter Genoa si giocherà domani alle ore 18.00 e le probabili formazioni della partita di San Siro attirano la nostra attenzione perché l’elenco delle assenze è davvero lungo su entrambi i fronti, di conseguenza i due allenatori Antonio Conte e Thiago Motta saranno costretti ad alcune mosse dettate dall’emergenza. La differenza tecnica fa comunque pendere – almeno sulla carta – la bilancia dalla parte dell’Inter, che deve tornare alla vittoria dopo la beffa subita a Firenze e tre partite senza successi, Champions League compresa. D’altro canto il Genoa arriva dalla sconfitta nel derby ed è in zona retrocessione: fare punti a San Siro avrebbe il sapore dell’impresa. Spazio allora adesso alle notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Genoa.

Nelle probabili formazioni di Inter Genoa, cominciamo dalle certezze per Conte, cioè la difesa formata da Godin, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, perché prima delle vacanze il turnover non serve. Davanti ci sarà Lukaku, mentre Lautaro Martinez è squalificato e di conseguenza si apre un ballottaggio fra Esposito e Politano, che potrebbe vedere favorito il giovanissimo classe 2002 che gode della fiducia dell’allenatore. La situazione più critica è però a centrocampo, dove la squalifica di Brozovic si aggiunge a una valanga di assenti, fra i quali il solo Gagliardini può sperare di andare almeno in panchina ed inoltre il mal di schiena di Candreva e l’affaticamento di Borja Valero sono ancora da monitorare. Ecco dunque che potrebbe essere titolare anche Agoumé, per un’Inter davvero verde. Possibile ballottaggio Lazaro-Biraghi a sinistra, a destra dovrebbe agire D’Ambrosio, anche perché se Candreva ce la facesse verrebbe adattato a mezzala. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe addirittura venire avanzato Skriniar, inserendo Bastoni dietro.

Se Conte piange, Motta non ride: le probabili formazioni di Inter Genoa sono un bollettino di guerra anche per il Grifone, a cominciare dalla squalifica del grande ex Pandev, che fu eroe del Triplete nerazzurro proprio con Thiago Motta. Gli ex comunque non mancheranno, da Radu in porta a Pinamonti prima punta in un 3-5-1-1 che dovrebbe vedere Agudelo trequartista in appoggio al centravanti di scuola Inter. In difesa invece i titolari dovrebbero essere Biraschi, Romero e Criscito, sempre che il capitano riesca a sconfiggere il mal di schiena (Goldaniga è in preallarme). A centrocampo invece c’è un ballottaggio caldo fra Ankersen e Pajac, per il resto i titolari nella folta mediana a cinque del Genoa dovrebbero essere Ghiglione, Radovanovic, Schone e Cassata: almeno in questo settore, il Genoa può dire di essere messo meglio dell’Inter.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Agoumé, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, Berni, Bastoni, Ranocchia, Dimarco, Candreva, Lazaro, Politano, Fonseca.

Squalificati: Brozovic, Lautaro Martinez.

Indisponibili: Sanchez, Sensi, Barella, Gagliardini, Asamoah.

GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Ankersen; Agudelo; Pinamonti. All. Thiago Motta.

A disposizione: Jandrei, Marchetti, Goldaniga, Jagiello, Cleonise, Pajac, Saponara, El Yamiq, Sanabria, Gumus.

Squalificato: Pandev.

Indisponibili: Kouamé, Zapata, Lerager, Sturaro, Favilli.



