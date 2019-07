Probabili formazioni Inter Manchester United/ Quote, Conte cambia modulo? (ICC 2019)

Studiando le probabili formazioni Inter Manchester United parliamo della partita valida per la International Champions Cup 2019, che si gioca alle ore 13:30 (italiane) di sabato 20 luglio: dopo l’amichevole contro il Lugano i nerazzurri iniziano a fare sul serio nel corso della loro estate, la squadra di Antonio Conte è pronta a sfidare una delle migliori squadre europee che sta tentando di rilanciarsi dopo alcune stagioni in chiaroscuro, ma che arriva dai quarti di Champions League e solo due anni fa, quando in panchina c’era il grande ex nerazzurro José Mourinho, ha messo in bacheca l’Europa League. Naturalmente entrambe le compagini risentono di qualche giocatore che non si è ancora aggregato al gruppo e, soprattutto, di un calciomercato che non è ancora decollato; tuttavia ci aspettiamo lo stesso una grande sfida, e allora andiamo ad analizzare in maniera più dettagliata in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul campo, nella lettura delle probabili formazioni di Manchester United Inter.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Manchester United Inter indicano nei Red Devils la squadra favorita: siamo infatti ad un valore di 2,15 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la vittoria inglese, contro il 3,05 che accompagna invece l’eventualità del successo nerazzurro (segno 2). Il pareggio, che porterebbe la partita ai rigori, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,45 volte l’ammontare della puntata.

E’ possibile che per Manchester United Inter Ole Gunnar Solskjaer punti sul 4-2-3-1 con cui ha affrontato il Leeds: qualche cambio eventualmente potrebbe esserci perchè la rosa a disposizione del tecnico norvegese è davvero ampia (considerando anche i giovani aggregati), ma la struttura della squadra dovrebbe restare. In difesa presumibilmente vedremo ancora Bailly e Lindelof a protezione di Sergio Romero, con Wan-Bissaka e Rojo a presidiare le corsie esterne; qui un possibile cambio con Shaw che potrebbe iniziare la partita, così a centrocampo dove Matic potrebbe prendere il posto di uno tra Pogba (non sicuro di restare, anzi tecnicamente sul piede di partenza) e McTominay, senza dimenticarsi di Ander Herrera. Davanti a questa cerniera cerca spazio Andreas Pereira, che può far scalare Mata sulla destra così da relegare in panchina Greenwood; Martial si candida ad avere un posto come esterno sinistro di questa linea, con Rashford che verosimilmente sarà ancora la prima punta.

Il nuovo allenatore Antonio Conte affronta Manchester United Inter con il fidato 3-5-2, che potrebbe diventare quel 3-4-3 visto nei due anni al Chelsea: quello che cambierebbe è ovviamente un centrocampo che diventerebbe di due soli mediani, dunque aprendo un ballottaggio tra Gagliardini, Sensi e Brozovic con l’inserimento di un esterno in più. A quel punto Candreva potrebbe giocare nel tridente offensivo – con Perisic dall’altra parte – spianando la strada della formazione titolare a Lazaro, comunque favorito anche con uno schema diverso; resterà invariata la difesa a tre che, aspettando Godin che si unirà ai compagni tra qualche giorno, prevede De Vrij, Ranocchia e Skriniar a protezione di Handanovic a meno che D’Ambrosio non venga riconfermato in questo terzetto. A fare da prima punta, vista l’assenza di un Icardi ormai separato in casa, c’è un testa a testa fra tre giovani: Colidio, Vergani e Sebastiano Esposito si giocano il posto ma presto Conte potrebbe abbracciare Romelu Lukaku, che al momento fa parte della rosa del Manchester United.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): S. Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Matic; Mata, A. Pereira, Martial; Rashford

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

INTER (3-4-3): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Sensi, Brozovic, D’Ambrosio; Candreva, S. Esposito, Perisic

Allenatore: Antonio Conte



