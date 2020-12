Probabili formazioni Inter Napoli/ Diretta tv: Eriksen di nuovo fuori?

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Napoli ci consentono di presentare la partita di cartello della dodicesima giornata di Serie A, che attendiamo domani sera a San Siro. Antonio Conte e Gennaro Gattuso si affronteranno in una sfida che profuma di scudetto: entrambi arrivano da vittorie in rimonta ottenute domenica, preziosissima quella dell’Inter sul campo del Cagliari per reagire subito all’eliminazione in Champions League, importante però chiaramente anche quella del Napoli, che ha superato la Sampdoria nella ripresa. La classifica dunque ci dice che Inter e Napoli possono puntare allo scudetto, non c’è modo migliore per approcciare la partita al Meazza: scopriamo allora adesso senza indugio quali siano le probabili formazioni di Inter Napoli alla vigilia della partita.

INTER NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Napoli sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali della piattaforma Sky Sport, i quali avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video fornita tramite il servizio di Sky Go (sito oppure app) per chi non potesse mettersi davanti a un televisore all’ora della partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE MOSSE DI CONTE

Le probabili formazioni di Inter Napoli vedono Antonio Conte che dovrebbe rimanere fedele al suo intoccabile 3-5-2. In difesa avremo certamente Handanovic e De Vrij, possibile un parziale turnover in cui Skriniar rischia più di Bastoni, magari in favore di D’Ambrosio oppure Kolarov, che potrebbe insidiare Bastoni. Sulle fasce è da tenere conto che Hakimi non è al meglio dopo il problema accusato a Cagliari, per cui potrebbe giocare Darmian a destra, con ballottaggio pure sulla corsia mancina tra Young e Perisic. Dovrebbe invece essere tutto più chiaro nel cuore della mediana, con Brozovic perno centrale affiancato da Barella e Gagliardini, con Eriksen dunque ancora in panchina mentre in attacco andrà a ricomporsi la coppia titolare più classica, con Lukaku e Lautaro Martinez.

LE SCELTE DI GATTUSO

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Inter Napoli ci dicono che dovremmo vedere un 4-3-3 con Lozano, Mertens e Insigne in attacco, a meno che Gennaro Gattuso osi il 4-2-3-1 con l’aggiunta di Petagna a discapito di uno dei centrocampisti. In mediana, ipotizzando la prima soluzione, dovremmo vedere Fabian Ruiz, Bakayoko e uno tra Zielinski ed Elmas, con il polacco favorito in questo ballottaggio. Lo spagnolo rischia se dovessimo invece vedere il 4-2-3-1. In difesa il dubbio principale è tra Di Lorenzo e Hysaj a destra, mentre a sinistra è favorito Mario Rui e in mezzo avremo naturalmente la coppia centrale composta da Manolas e Koulibaly a protezione del portiere, che domani al Meazza dovrebbe essere Ospina per gli azzurri.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.



