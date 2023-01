Probabili formazioni Inter Parma/ Quote: lieve turnover nerazzurro (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Inter Parma: è questo, a San Siro alle ore 21:00 di martedì 10 gennaio, il primo ottavo di finale della Coppa Italia 2022-2023. Esordio per i nerazzurri, che vogliono immediatamente riscattare quanto avvenuto sabato: un deludente pareggio a Monza, arrivato all’ultimo secondo, che ha impedito di tenere il passo delle squadre davanti e ha allontanato ulteriormente i nerazzurri dalla corsa allo scudetto, considerato che adesso i punti da recuperare al Napoli capolista sono diventati 10.

Probabili formazioni Inter Parma/ Diretta tv: c'è Correa con Lukaku? (Coppa Italia)

Il Parma allo stesso modo ha bisogno di risalire la corrente: dopo la sosta della Serie B i ducali, il cui ultimo risultato è stato un 2-2 a Venezia, saranno chiamati ad affrontare il Bari in trasferta e l’obiettivo resta quello della promozione diretta, solo che adesso bisogna anche blindare la qualificazione ai playoff. Aspettando di scoprire quello che succederà a San Siro, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che questa sera opereranno i due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Parma.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS/ Fenerbahce interessato a Oosterwolde, chance per Benassi

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Inter Parma, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per l’ottavo di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,21 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 7,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 11,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

I DUBBI DI INZAGHI

Simone Inzaghi cambia per Inter Parma, anche se il turnover nerazzurro non dovrebbe essere massiccio: quasi certamente in porta sarà il turno di Handanovic – che potrebbe anche salutare nel corso di questa sessione di calciomercato – e davanti a lui dovremmo vedere De Vrij a comandare una difesa che prevede anche Skriniar e D’Ambrosio. Dumfries dovrebbe avere la meglio per giocare come laterale a destra, sull’altro versante si cercherà invece di rilanciare un Gosens che sperava di avere più spazio nella sua esperienza all’Inter; in mezzo invece Barella sarà tenuto a riposo precauzionale e così anche Brozovic, Asllani andrà a fare il regista (mancherà anche Calhanoglu) e dunque le due mezzali saranno Gagliardini e Mkhitaryan. Per quanto riguarda il tandem offensivo, a giocare dal primo minuto dovrebbero essere Romelu Lukaku e Joaquin Correa e dunque cambierà tutto rispetto all’U-Power Stadium, quando a iniziare il match erano stati Dzeko e Lautaro Martinez.

Diretta/ Venezia Parma (risultato finale 2-2): è un pareggio pirotecnico!

LE SCELTE DI PECCHIA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Inter Parma riguarda anche Fabio Pecchia, che dovrebbe schierare i ducali con un 4-2-3-1. Torna Buffon in porta, il veterano sembra pronto a giocare dopo aver saltato tutta la prima parte della stagione e davanti a lui vedremo Valenti e Osorio come centrali, mentre sulle corsie i due prescelti per San Siro dovrebbero esser Oosterwolde e Del Prato. A centrocampo ecco una bella coppia formata da Bernabé e Stanko Juric: il primo può occupare tutti i ruoli della mediana ma qui, agendo a due, lo spagnolo agirebbe in qualità di playmaker basso avendo poi in Franco Vazquez un giocatore che gli darà una mano nell’impostazione. Ai lati dell’ex Palermo dovremmo vedere Mihaila e Man; ci sarà tanta qualità nel reparto avanzato del Parma, il cui terminale sarà quell’Inglese che sa bene come si fa gol contro le big e proverà anche stasera a timbrare il colpo grosso per la sua squadra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; J. Correa, R. Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Oosterwolde, Valenti, Osorio, Del Prato; Bernabé, S. Juric; Mihaila, F. Vazquez, Man; Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia











© RIPRODUZIONE RISERVATA