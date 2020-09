Probabili formazioni Inter Pisa/ Nicolò Barella assente annunciato (amichevole)

Si accenderà solo oggi, sabato 19 settembre 2020 alle ore 18.00 e tra le mura dello Stadio San Siro di Milano la sfida tra Inter e Pisa, ultima amichevole estiva per la squadra di Antonio Conte, che tra poco esordirà nel campionato di Serie A. A poche ore dunque dell’ultimo test, siamo ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Conte come anche di D’Angelo per le probabili formazioni di Inter e Pisa: si tratta dopo tutto dell’ultima occasione per testare lo stato di forma dei giocatori e per mettere a punto le nuove soluzioni tattiche in vista dell’esordio in campionato (in A per i milanesi e in cadetteria per la squadra toscana). Entrambi gli allenatori non vorranno perdersi dunque questa preziosa occasione e certo vorranno dare spazio e minuti alla maggior parte dei giocatori in rosa: andiamo allora ad analizzare le loro scelte per le probabili formazioni di Inter e Pisa.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PISA

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Pisa, confermato il solito 3-5-2, ecco che Conte

potrebbe introdurre delle novità rispetto all’11 visto titolare contro il Lugano solo pochi giorni fa: fermo restando che nella ripresa il tecnico cambiare quasi tutti i giocatori in campo. Confermato naturalmente Samir Handanovic tra i pali, ecco che oggi a San Siro potremmo vedere dal primo minuto Skriniar, ci sarà spazio poi anche per D’Ambrosio e Ranocchia, pure con Kolarov a disposizione dalla panchina. Per la mediana però si conta l’assenza di Nicolò Barella, fermo per infortunio: questa sera potremmo vedere ancora Agoume al suo posto, con Sensi in cabina di regia e Gagliardini al suo fianco. Per le corsie esterne del reparto sono però ballottaggi aperti tra Hakimi e Candreva a destra e tra Dalbert e Young a sinistra. Possibili titolari in attacco dal primo minuto Alexis Sanchez e Salvatore Esposito, ma non scordiamo Lautaro e Lukaku, sempre determinanti.

LE SCELTE DI D’ANGELO

Via libera invece al 4-2-3-1 di D’Angelo per lo schieramento dei toscani, dove pure si contano alcuni ballottaggi aperti. Questo già in porta dove sarà lotta tra l’ex juventino Loria e Perilli per lo spazio da titolare: in difesa dovrebbe poi esserci posto per Caracciolo e Vanier, mentre toccherà alla coppia Birindelli-Lisi agire in corsia, pur con pronti in panchina giocatori come Pisano e Benedetti. Per la mediana spazio all’ex del match Pompetti, che verrà affiancato da Gucher e De Vitis: toccherà a Soddimo fare da trequartista alle spalle dell’attacco. Qui infine si giocano la maglia da titolare Vido e Marconi, ma non scordiamo che rimane a disposizione del tecnico anche Gaetano Masucci, che nella passata stagione ha messo a tabellone 8 assist vincenti e sette gol.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, D’Ambrosio, Ranocchia; Hakimi, Agoume, Sensi, Gagliardini, Dalbert; Sanchez, Esposito All. Conte

PISA (4-2-3-1): Loria; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher, Pompetti, De Vitis; Soddimo; Vido, Marconi All. D’Angelo



