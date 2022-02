Probabili formazioni Inter Roma/ Quote, Zaniolo e Dzeko titolari? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Inter Roma: partita valida per i quarti di Coppa Italia 2021-2022 – in gara secca – si gioca alle ore 21:00 di martedì 8 febbraio e rappresenta ovviamente un grande spettacolo, almeno sulla carta, aumentato dal fatto che si risolva tutto in una sera. L’Inter deve riscattare la sconfitta nel derby che ha riaperto del tutto una corsa allo scudetto che Simone Inzaghi (giustamente) ha sempre ritenuto equilibrata e assolutamente non decisa, e per i nerazzurri il pungolo di poter sfidare il Milan in semifinale sarà anche uno stimolo ulteriore, come giusto che sia.

Milena Bertolini “Zaniolo va educato”/ Bufera sui social, in tendenza #zanioloeducato

La Roma arriva dal pareggio casalingo contro il Genoa che ha portato ancora più lontana la zona Champions League, ma anche la quinta posizione adesso rischia di allontanarsi in maniera definitiva e José Mourinho sa bene di dover convivere con i paragoni sul passo che aveva Paulo Fonseca. Qui però si parla dei quarti di Coppa Italia, e in particolar modo delle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori; possiamo analizzarne insieme dubbi e certezze aspettando che la partita prenda il via, dunque scopriamo quali siano le probabili formazioni di Inter Roma.

Arbitro Rosario Abisso/ Rabbia Nicolò Zaniolo: gol annullato al VAR ed espulsione

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo analizzare Inter Roma anche con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia è quella nerazzurra, con un valore di 1,57 volte la posta in palio sul segno 1. Il pareggio, che porterebbe le due formazioni ai rigori ed è regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare 4,25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo giallorosso, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 5,25 volte quanto avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI INZAGHI

La netta sensazione riguardo le probabili formazioni di Inter Roma è che Inzaghi voglia cambiare davvero poco la sua Inter: volendo ipotizzare, diremmo che in preallarme ci sono Ranocchia (o D’Ambrosio), Darmian e Dimarco e poi Alexis Sanchez, ma non è poi detto che tutti loro siano titolari. In difesa infatti Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni potrebbero essere confermati in blocco, con Handanovic che tornerebbe titolare dopo aver lasciato spazio a Ionut Radu negli ottavi; sugli esterni è più probabile che si verifichino le sostituzioni rispetto al derby, dunque possiamo dire che Darmian e Dimarco dovrebbero giocare; in mezzo non abbiamo citato Arturo Vidal, che potrebbe invece essere in campo per prendere il posto di Calhanoglu, detto che invece Barella dovrebbe essere insostituibile in una partita come questa e con lui anche Brozovic, anche perché il croato di fatto non ha un’alternativa con quelle caratteristiche. Resta allora l’attacco: qui Dzeko sembra essere più certo del posto, almeno rispetto a Lautaro Martinez, mentre tra le due “riserve” Sanchez è chiaramente in vantaggio su Caicedo, che Inzaghi ha fortemente voluto all’Inter ma che è anche appena arrivato, e dunque potrebbe eventualmente entrare dalla panchina.

Dzeko positivo al Covid/ L’elenco: chi ha il Coronavirus in Serie A?

GLI 11 DI MOURINHO

Anche Mourinho, lo scopriamo nelle probabili formazioni di Inter Roma, non è troppo propenso alla rivoluzione: di turnover ne ha sempre fatto poco dopo la batosta dell’Aspmyra in Conference League, e per questo anche questa sera dovremmo vedere Gianluca Mancini e Smalling titolari davanti a Rui Patricio. Con loro però ci sarebbe Ibañez, perché la sensazione è quella di un ritorno al 3-5-2; secondo questo modulo Zaniolo, che è stato espulso sabato e dunque sarà squalificato per la prossima partita di campionato, giocherebbe come seconda punta al fianco di Abraham, che dovrebbe avere il posto garantito. Si alzano i due esterni: qui Karsdorp verrà confermato a destra mentre Matias Viña sembra destinato a occupare la corsia mancina in luogo di Maitland-Niles. Nel reparto centrale, ballottaggio a tre: dovrebbe esserci Veretout, dovrebbe esserci Cristante e dunque testa a testa tra Sérgio Oliveira e Lorenzo Pellegrini, questa volta a restare fuori potrebbe essere il portoghese arrivato a gennaio. Detto questo, anche lo Special One potrebbe aprire a qualche sorpresa e stravolgere le nostre sensazioni…

IL TABELLINO: ECCO LE PPROBABILI FORMAZIONI DI INTER ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; A. Sanchez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Lo. Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho



© RIPRODUZIONE RISERVATA