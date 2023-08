Probabili formazioni Inter Salisburgo/ Quote: subito Sommer? (Oggi mercoledì 9 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Salisburgo ci accompagnano verso la partita di questa sera allo stadio Red Bull Arena della città austriaca: il test sarà significativo, perché il Salisburgo ormai da diversi anni è una protagonista ad ottimi livelli anche nelle Coppe europee, oltre che un lieto ricordo della finale di Coppa Uefa 1994 per i tifosi nerazzurri. L’Inter è rientrata qualche giorno fa dal cosiddetto Japan Tour, la tournée estiva nipponica dell’Inter che era culminata nella prestigiosa vittoria contro il Paris Saint Germain dopo il pareggio nel primo impegno contro gli arabi dell’Al Nassr.

Adesso però l’inizio dei campionati è sempre più vicino e anche le amichevoli devono dare risposte preziose, anche per quanto riguarda l’inserimento dei nuovi acquisti in una estate vivace anche sul calciomercato per l’Inter. Questa sarà la quinta e penultima amichevole dell’estate 2023 per i nerazzurri di Simone Inzaghi: la perla ovviamente è il già citato successo nipponico contro il PSG, ma anche oggi le indicazioni saranno significative per mister Inzaghi. C’è quindi grande curiosità attorno alle probabili formazioni di Inter Salisburgo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo un breve sguardo anche alle quote per il pronostico su Inter Salisburgo in base alle quote della Snai. I nerazzurri sono favoriti pur giocando in trasferta: il segno 2 infatti è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,00 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere il Salisburgo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO

LE MOSSE DI INZAGHI

Cosa ci dicono quindi le probabili formazioni di Inter Salisburgo per quanto riguarda i nerazzurri di mister Simone Inzaghi? Per questa amichevole in terra d’Austria la curiosità è legata soprattutto al possibile esordio immediato di Sommer come punto di riferimento fra i pali dell’Inter; in alternativa, ci sarebbe ancora una volta Stankovic junior come soluzione. Davanti al portiere, chiunque sia, ecco la difesa a tre con il nuovo acquisto Bisseck che si gioca con Darmian un posto così come d’altronde dovrebbero fare anche Acerbi e De Vrij, mentre la certezza dal primo minuto sembra essere Bastoni.

Immancabile linea a cinque a centrocampo, dove i titolari dell’Inter potrebbero essere Cuadrado a destra (ma naturalmente c’è anche la candidatura di Dumfries), poi Barella, l’altro nuovo acquisto Frattesi, Calhanoglu e sulla corsia mancina Dimarco; infine, ecco il tandem d’attacco composto da Lautaro e dal nuovo numero 9 Thuram, con l’attacco che è al centro dell’attenzione anche delle trattative di calciomercato per quanto riguarda i nerazzurri, che lavorano infatti per completare la rosa di mister Simone Inzaghi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Morgalla; Forson, Kameri, Kjaergaard; Nene; Konaté, Ratkov. All.: Struber.











