Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Quote: ko Brozovic, coppia Gabbiadini-Bonazzoli

Si torna in campo oggi con la Serie A e per la precisione con il recupero della 25^ giornata atteso a San Siro alle ore 21.45 tra Inter e Sampdoria, di cui siamo impazienti di analizzarne le probabili formazioni. Il primo campionato italiani infatti apre i battenti e non vediamo l’ora di conoscere le mosse di Ranieri per le probabili formazioni di Inter e Sampdoria: il tecnico blucerchiato infatti sarà costretto a ripartire col botto, sfidando una delle pretendenti allo cubetto con l’obbiettivo di fare l’impresa e ottenere tre punti che valgono la salvezza a fine stagione. Non sarà dunque lavoro facile per i liguri, che evidentemente saranno questa sera in campo solo nello schieramento titolare. Non sarà da meno Conte a cui certo non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Inter e Sampdoria: nella corsa allo scudetto i nerazzurri non possono perdere per strada altri punti preziosi, come già occorso poco prima della sosta. Andiamo dunque a controllare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Inter Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

In attesa di controllare tutte le scelte di Conte come di Ranieri è bene anche curiosare nel pronostico del match di Serie A, che come è facile immaginare sorride ai nerazzurri. Stando poi alle quote date dalla Snai, ecco che nell’1×2 il successo dell’Inter è stato dato a 1.35, contro il più elevato 8.50 fissato dalla Sampdoria: il pari vale invece 5.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

LE MOSSE DI CONTE

Esaurito con la Coppa Italia l’esperimento del 3-4-1-2, ecco che per la sfida di questa sera a San Siro, Conte dovrebbe tornare al classico 3-5-2 per le probabili formaizioni di Inter e Sampdoria. Ottime notizie però ci arrivano qui in difesa: il tecnico pugliese ha infatti recuperato dal primo minuto Stefan De Vrij, che dunque oggi sarà titolare di fronte al numero 1 Handanovic, e in compagnia di Bastoni e Skriniar. Nella mediana a cinque si accendono poi alcuni ballottaggi interessanti: dato per assente certo Vecino, ecco che al centro del reparto a centrocampo dovrebbero trovare posto dal primo minuto Barella, Gagliardini e Sensi, ma pure scalpita per una magia da titolare Borja Valero. Per le fasce esterne si candidano poi stasera Biraghi e Young, ma pure Candreva rimane un’ottima alternativa dalla panchina. In attacco nessun dubbio per Conte: benché Sanchez sia pronto a tornare in campo, oggi le maglie da titolari andranno a Lukaku e Lautaro.

LE SCELTE DI RANIERI

Per le probabili formazioni di Inter Sampdoria, Ranieri invece non metterà il crisi il classico 4-4-2 con cui abbiamo visto i liguri in campo anche prima dello stop del campionato di Serie A. Ecco che allora per la trasferta milanese, i blucerchiati si affideranno al duo Gabbiadini-Bonazzoli in attacco, mentre nella mediana si faranno avanti dal primo minuto Thorsby Linetty, Ekdal e Ramirez. Va però aggiunto che nella mediana della Sampdoria sono possibili anche soluzioni ben differenti, con l’inserimento, anche dal primo minuto di Ronaldo Vieira. Anche in difesa poi si accendono alcuni bollenti ballottaggi, pure a poche ore dal fischio d’inizio, una volta accertata l’assenza dell’infortunato Alex Ferrari. Davanti al numero 1 Audero comunque la prima ipotesi di Ranieri vede al centro del reparto a 4 Colley e Tonelli, con Bereszynski e Murru ai lati: pure scalpitano per una maglia da titolare anche il nuovo talento nipponico Yoshida come pure Depaoli e Augello.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 A. Bastoni; 15 A. Young, 23 Barella, Gagliardini, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 R. Lukaku, 10 L. Martinez All. Conte

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 O. Colley, 21 Tonelli, 29 Murru; 18 Thorsby, 7 Linetty, 6 Ekdal, 11 G. Ramirez; 23 Gabbiadini, 9 Bonazzoli All. Ranieri



© RIPRODUZIONE RISERVATA