Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Quote: solo titolari per De Zerbi a San Siro?

Si giocherà questa sera alle ore 19.30 la sfida per la 27^ giornata della Serie A tra Inter e Sassuolo, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Conte come di De Zerbi per le probabili formazioni e i dubbi (tanti a dir il vero) che si affollano in entrambi gli spogliatoi, tenuto conto che entrambi i club torneranno in campo dopo solo tre giorni dall’ultima sfida disputata, nel weekend scorso per i recuperi della Serie A. Con così poco riposo da un match all’altro (dopo oltre tre mesi di stop per la pandemia) e con l’urgenza di fare punti questa sera a San Siro, vediamo bene che il lavoro dei tecnici oggi sarà complicato, tra l’obbligo di usare solo gli uomini di fiducia, e infortuni e acciacchi che sono pure emersi negli ultimi giorni, non ultimi gli stop di Brozovic e pure del grande ex Sensi, che oggi disperano di essere tra i titolari. Andiamo dunque a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match non facciamo fatica a consegnare il favore del pronostico alla compagine di Antonio Conte. Se controlliamo poi le quote date dalla snai per l’1×2 della sfida, ecco che il successo dell’Inter è stato dato a 1.37, mentre la vittoria del Sassuolo è quotata a 8.00: il pareggio invece vale 5.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI CONTE

Tenuto conto anche degli ultimi forfait di Sensi e Brozovic, ecco che pure alla vigilia del fischio d’inizio della sfida di San Siro, per le probabili formazioni di Inter Sassuolo, Conte sarà indeciso se sfruttare ancora il 3-4-1-2 o procedere sul classico 3-5-2. Anche in considerazione dei tempi di recupero di Vecino, che si stanno facendo sempre più lunghi. Pure se, come è più probabile per l’uruguaiano stasera ci sarà solo la panchina, ecco che il tecnico nerazzurro dovrebbe ancora schierare Eriksen alle spalle della classica coppia d’attacco con Lukaku e Lautaro. In mediana, ridotta a 4, si candidano invece dal primo minuto Candreva, Barella, Gagliardini e Young, ma non scordiamo che rimangono a disposizione Borja Valero e Moses. In difesa potremmo poi rivedere anche dal primo minuto Godin, in compagnia di Skriniar e De Vrij, posti di fronte al solito Handanovic.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Benché i neroverdi arrivino da un duro match contro l’Atalanta, pure oggi per le probabili formazioni di Inter Sassuolo, De Zerbi dovrà confidare solo nei soliti titolari. Ecco che allora a San Siro vedremo il classico 4-2-3-1, che vedrà Consigli tra i pali e al centro della difesa Magnani e Ferrari: Muldur e Kyriakopoulos rimangono le prime scelte del tecnico per le corsie, ma pure sono ballottaggi aperti con Chiriches e Rogerio. In mediana Magnanelli insidia Obiang per fare coppia con Locatelli, mentre in avanti sarà Djuricic a collocarsi in campo alle spalle della prima punta, Caputo (pur con Defrel che scalpita dalla panchina). Sull’esterno del reparto offensivo emiliano sono infine maglie già consegnate a Boga e Berardi.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro, 9 Lukaku All. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 32 Magnani, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos; 73 Locatelli, 14 Obiang; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo All. De Zerbi



