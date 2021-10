Probabili formazioni Inter Sheriff/ Quote: Calhanoglu torna titolare

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHERIFF: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Sheriff Tiraspol ci accompagnano verso la partita che sarà uno spartiacque per i nerazzurri di Simone Inzaghi nella terza giornata del girone D di Champions League. Dopo la turbolenta sconfitta di sabato contro la Lazio, l’Inter deve pensare adesso a raddrizzare una situazione non semplice in Champions League, dove infatti i nerazzurri hanno un solo punto dopo le prime due partite. Serve vincere oggi, ma lo Sheriff Tiraspol non è la “cenerentola” che tutti pensavano.

Infatti la squadra moldava è attualmente leader del gruppo: lo Sheriff ha vinto al debutto contro lo Shakhtar e poi ha compiuto l’impresa andando a vincere al Bernabeu contro il Real Madrid, dunque è a punteggio pieno in una classifica che ha fatto saltare tutte le gerarchie. Di certo sarà molto importante analizzare le probabili formazioni di Inter Sheriff a poche ore dalla partita, perché i nerazzurri possono solo vincere.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Inter Sheriff. Sulla carta, nonostante la classifica, partita a senso unico: il segno 1 è quotato a 1,18, poi si sale già a quota 7,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 14 volte la posta in palio sul segno 2 per il colpaccio dello Sheriff.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHERIFF

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Sheriff, Simone Inzaghi dovrebbe puntare sulla squadra titolare, perché non si può sbagliare. Nel classico modulo 3-5-2, avremo allora la difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Turnover minimo rispetto a sabato anche a centrocampo, dove dovrebbero agire Barella, Brozovic e Calhanoglu, con il solo turco che era rimasto a riposo nell’ultimo turno di campionato. Potrebbero invece esserci delle novità sulle fasce, dove infatti i titolari potrebbero essere Dumfries e Perisic (avanzato in attacco contro la Lazio). In attacco infine ci aspettiamo, assorbite le fatiche intercontinentali, la classica coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko, con la possibile alternativa Correa.

LE SCELTE DI VERNYDUB

Per affrontare i nerazzurri, ecco che pure l’allenatore ospite Vernydub chiaramente punterà nelle probabili formazioni di Inter Sheriff solo sui titolari più in forma, schierati con il 4-2-3-1 che abbiamo già visto anche contro il Real Madrid. In porta ci sarà Athanasiadis, protetto dalla coppia difensiva centrale Arboleda-Dulanto più i due terzini Fernando Costanza a destra e Cristiano a sinistra. A centrocampo ecco la coppia mediana formata da Thill e Addo, mentre dovrebbe toccare a Kolovos agire dal primo minuto come trequartista centrale, affiancato dalle due ali Traoré a destra e Castañeda a sinistra per supportare il centravanti Jakhshibaev.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; F. Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev. All. Vernydub.



