Probabili formazioni Inter Villarreal/ Quote: Brozovic out, c’è Skriniar

Le probabili formazioni di Inter Villarreal ci accompagnano verso la partita amichevole di questa sera a Pescara che sarà naturalmente per i nerazzurri di Simone Inzaghi l’ultimo test in vista dell’ormai imminente debutto in campionato, che sarà in programma per l’Inter sabato prossimo sul campo del Lecce. Dopo un tris di amichevoli consecutive sempre contro avversarie francesi, l’ultima sabato scorso contro il Lione, ecco un altro match internazionale, ma contro il Villarreal.

Esame di spagnolo quindi questa volta: anche per il Villarreal è ormai imminente il debutto nella Liga e questo significare l’amichevole di Pescara sarà davvero molto significative e le scelte di Inzaghi ed Emery molto attendibili circa le attuali gerarchie. Andiamo allora subito a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Villarreal.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Inter Villarreal, fornite dall’agenzia di scommesse Snai. I nerazzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse invece vincere il Villarreal.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VILLARREAL

LE SCELTE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Villarreal vedranno l’assenza di Marcelo Brozovic, che ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio e giustamente non verrà rischiato contro il Villarreal. Spazio ad Asllani, che è d’altronde designato ad essere il vice-Brozovic per tutta la stagione. Per il resto dovremmo vedere in campo l’undici sul quale l’Inter punterà anche contro il Lecce al debutto in campionato, con Skriniar per la prima volta titolare in un’amichevole dopo il serio infortunio rimediato con la Nazionale a inizio giugno. Non convocati Pinamonti, Salcedo, Agoume e Sanchez, in avanti Lukaku e Lautaro, Barella e Calhanoglu ai fianchi di Asllani con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Titolari anche De Vrij e Bastoni nella retroguardia a tre davanti ad Handanovic.

LE MOSSE DI EMERY

Diamo brevemente uno sguardo anche alle scelte dell’allenatore spagnolo Unai Emery per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Villarreal. Il modulo di riferimento per quanto riguarda il Sottomarino Giallo dovrebbe essere il 4-3-3 con Rulli in porta; difesa a quattro formata da Estupinian, Pau Torres, Albiol e Foyth da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Dani Parejo, Capoue e Coquelin; infine, il tridente d’attacco dovrebbe vedere titolari Dia, Gerard e Morales.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VILLARREAL: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Estupinian, Pau Torres, Albiol, Foyth; Dani Parejo, Capoue, Coquelin; Dia, Gerard, Morales. All. Emery.











