Probabili formazioni Intrer Empoli/ Quote, Lautaro torna titolare (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Empoli ci avvicinano alla partita che vale per gli ottavi di Coppa Italia: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 19 gennaio, San Siro ospita una sfida che nel pronostico sorride chiaramente ai nerazzurri che, anche se si presenteranno con tante seconde linee, hanno comunque un chiaro vantaggio potendo di fatto schierare due squadre titolari, a differenza dei toscani che, tuttavia, si presentano con un bel biglietto da visita avendo vinto sul campo del Verona nel turno precedente.

Gara secca ovviamente, con l’Inter che vuole sfruttare la Coppa Italia per ripartire dopo il pareggio a reti bianche contro l’Atalanta; l’Empoli è stato fermato a Venezia e nelle ultime giornate è stato meno brillante del solito, pur se il primo obiettivo (la salvezza) dovrebbe essere archiviato salvo clamorosi scossoni. Ora noi vediamo in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, tra poco si gioca e allora dobbiamo subito procedere alle lettura delle probabili formazioni di Inter Empoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Analizziamo le probabili formazioni di Inter Empoli e andiamo ora a scoprire cosa ci dicano le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Inter Empoli. Il segno 1 per la vittoria della squadra nerazzurra vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 1,21 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – ha un valore corrispondente a 6,50 volte la giocata mentre la vincita per il segno 2, da giocare per il successo della compagine toscana, equivale con questo bookmaker a 12,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi, come detto, nelle probabili formazioni di Inter Empoli medita turnover: Handanovic dovrebbe comunque essere in porta, ma davanti a lui il solo titolare della difesa potrebbe restare Alessandro Bastoni, con Ranocchia che tornerebbe a comandare il reparto e Danilo D’Ambrosio che sarebbe confermato anche dopo aver giocato in campionato, a meno che stasera spetti appunto a De Vrij che ha giocato appena 7 minuti contro l’Atalanta. Dumfries si dovrebbe invece riprendere la corsia destra, con Federico Dimarco candidato a correre sull’altro versante; in mezzo mancherà Brozovic che deve scontare una squalifica dalla scorsa stagione, e allora il regista per Inter Empoli dovrebbe essere Gagliardini che sarà affiancato da Matias Vecino e Arturo Vidal, facendo giustamente riposare sia Barella che Calhanoglu. Davanti, Simone Inzaghi propende per il cambio totale rispetto a domenica: da Dzeko-Alexis Sanchez a Lautaro Martinez-Joaquin Correa, dunque coppia argentina per affrontare l’Empoli.

GLI 11 DI ANDREAZZOLI

Naturalmente, leggendo le probabili formazioni di Inter Empoli appare evidente che Aurelio Andreazzoli abbia molte meno alternative; sia come sia, in porta ci sarà Ujkani per Vicario, con una difesa nella quale cambierà un solo terzino ma con Fiamozzi che torna a destra, facendo giocare Marchizza sull’altro versante, mentre in mezzo Simone Romagnoli – già titolare contro il Verona – avrà spazio dal primo minuto piazzandosi al fianco di Ismajli. A centrocampo, le scelte sono maggiori: possiamo ipotizzare che Stulac sia il punto d riferimento come frangiflutti davanti alla difesa, ai lati dell’ex Venezia le possibilità sono rappresentate da Bandinelli, Zurkowski e Liam Henderson. Due di loro dovrebbero essere titolari in Inter Empoli, il terzo (almeno uno tra Bandinelli e Henderson) può alzare la sua posizione andando a giocare sulla trequarti, anche se qui deve vincere la concorrenza con Bajrami che però, essendo stato impiegato titolare nelle ultime di campionato, potrebbe rifiatare. Davanti, verosimilmente giocherà Cutrone vista la squalifica di La Mantia; Leonardo Mancuso dovrebbe partire titolare.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, A. Bastoni; Dumfries, Vecino, Gagliardini, Vidal, F. Dimarco; Lautaro Martinez, J. Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Ismajli, S. Romagnoli, Marchizza; L. Henderson, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, L. Mancuso. Allenatore: Aurelio Andreazzoli



