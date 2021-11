Probabili formazioni Irlanda del nord Lituania/ Quote, scelte sicure per i due Ct

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD LITUANIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 a Windsor Park di Belfast la sfida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 tra Irlanda del Nord e Lituania: vediamo dunque quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni dell’incontro. Benchè pure, giunti ormai alll’ultima finestra per le nazionali, sia ben poca la posta in palio per le ultime due squadre della classifica del girone C, pure è evidente la voglia di entrambe le selezioni di chiudere questa avventura almeno con il sorriso.

A prescindere dal valore dell’incontro, le ambizioni non mancano a Belfast e per le probabili formazioni del match ci pare dunque naturale che entrambi i ct oggi optino per i loro titolari più in forma: tenuto pure conto che si Baraclough che Ivanauskas non hanno avuto grandi problemi nelle convocazioni e che dunque pure avranno a disposizione una rosa al completo. Vediamo allora quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Irlanda del Nord e Lituania.

PRONOSTICO E QUOTE DI IRLANDA DEL NORD LITUANIA

Alla vigilia del match di Belfast per il girone C, pure consegniamo proprio ai padroni di casa il favore del pronostico. Se guardiamo alle quotazioni date dal portale Eurobet poi notiamo che per l’1×2 il successo dell’Irlanda del nord oggi è stato dato a 1.48, contro il più alto 7.50 segnato in favore della Lituania: il pari paga la posta a 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD LITUANIA: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE MOSSE DI BARACLOUGH

Potendo contare su una rosa al completo e volendo oggi puntare solo sui i giocatori più in forma, ecco che le mosse del ct Baraclough per le probabili formazioni di Irlanda del Nord Lituania sono di fatto già fissate. Scegliendo il 4-2-3-1 come modulo di partenza, ecco che oggi a Belfast al solito non potrà mancare Peacock Farrell tra i pali, mentre in difesa pure si faranno avanti dal primo minuto Ferguson e Flanagan come Cathcart e Ballard. Rimane poi irrinunciabile anche oggi un giocatore come il capitano Davis a centrocampo: al suo fianco si farà avanti McNair, mentre sarà Magennis il titolare alle spalle dell’attacco sulla linea della trequarti. In avanti pure non mancherà come prima punta l’attaccante Conor Washington, pure fresco di gol contro la Bulgaria nell’ultimo match disputato: Bradley e Thompson gli faranno compagnia sull’esterno.

LE SCELTE DI IVANAUSKAS

Pure sarà modulo speculare per il nuovo ct della Lituania Valdas Ivanauskas, che pure ha ben pochi dubbi da risolvere prima di fissare il suo 11 di partenza. Per questo scontro a Windsor Park ecco che il commissario tecnico punterà ancora su Setkus tra i pali, mente in difesa non dovrebbero mancare dal primo minuto i centrali Satkus e Girdvainis come pure il duo composto da Baravykas e Barausask, che invece agirà dal primo minuto in corsia. Per il centrocampo della squadra lituana ecco che dovremmo riavere pronto dal primo minuto Slivka e Megelaitis, come già occorso nell’ultimo incontro di ottobre con la Svizzera; Cernych invece agirà come titolare sulla linea della trequarti. Pochi dubbi anche in attacco: ancora saranno Novikovas e Lasickas i titolari sull’esterno del reparto, mentre il bomber del Kaysar Laukzemis si candida per il ruolo di prima punta.

IL TABELLINO

IRLANDA DEL NORD (4-2-3-1): Peacock Farrell; Ferguson, Flanagan, Cathcart, Ballard; Davis, Mcnair; Thompson, Magennis, Bradley; Washington. Allenatore: Baraclough.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Baravykas, Satkus, Girdvainis, Barauskas; Slivka, Megelaitis; Lasickas, Cernych, Novikovas; Laukzemis. Allenatore: Ivanauskas.



