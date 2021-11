Probabili formazioni Irlanda Italia U21/ Quote, Nicolato senza Tonali e Calafiori

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA ITALIA U21: CHI IN CAMPO STASERA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Irlanda Italia U21, bella sfida che pure si accenderà questa sera alle ore 18.30 italiane al Tallaght Stadium di Dublino per la fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Europei del 2023. Siamo nel vivo del percorso di qualificazione verso Georgia-Romania 2023, e Nicolato torna in campo, sia pure alla guida di una selezione appena rinnovata rispetto alle convocazioni della precedente finestra di ottobre, riservata alle nazionali.

Tra infortuni e chiamate dalla nazionale maggiore, il ct dell’Under 21 ha dovuto rivedere le sue scelte ha saputo comunque costruire una squadra più che valida e pronta a proseguire nel trend vincente inaugurato ancora a settembre per le qualificazioni europee. Contro pure ci sarà un rivale ostico come è l’Irlanda Under 21 di Crawford: la selezione del trifoglio, pur di ritorno a ottobre dal KO con il Montenegro è padrone di casa difficile, che sa esaltarsi davanti al proprio pubblico. Sarà sfida brillante oggi: vediamo come i due tecnici si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Irlanda Italia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per le qualificazioni agli Europei, ecco che non esitiamo a concedere agli azzurrini il favore del pronostico. Se guardiamo poi alle quote fisse dalla Snai per l’1×2 del match vediamo che oggi il successo dell’Irlanda U21 è stato dato a 3.70, contro il più basso 1.90 fissato per la vittoria dell’Italia U21: il pareggio vale la quota di 3.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA ITALIA U21

LE MOSSE DI CRAWFORD

Per le probabili formazioni di Irlanda Italia U21, ecco che il ct Crawford dovrebbe dare seguito al 4-2-3-1 pure già visto nelle ultime uscite della selezione del trifoglio. Ecco che allora per la sfida a Dublino di oggi il tecnico dovrebbe preferire ancora Maher tra i pali, mentre per la difesa dovrebbero farsi avanti dal primo minuto O’Brien del Crystal Palace e McGuinness con il duo O’Connor-Bagan schierato dal primo minuto in corsia. Per il reparto a centrocampo rimane irrinunciabile un giocatore dome Coventry, che pure vestirà la fascia da capitano: al suo fianco pronto Kilkenny, mentre toccherà a Tierney collocarsi alla linea della trequarti, alle spalle dell’attacco. Per le ultime maglie dell’11 titolare, ecco poi pronti ad agire sull’esterno dell’attacco Ferrey e Gilbert: per la prima punta è però dubbio tra Whelan e Ferguson.

LE SCELTE DI NICOLATO

Spazio invece al classico 4-3-3 in casa azzurra, dove per l’appunto Nicolato è stato costretto a fare scelte appena diverse rispetto agli 11 visti nella precedente finestra per le qualificazioni agli Europei di categoria. Ecco che ad esempio già in difesa mancherà un giocatore importante come Calafiori: al posto del giallorosso spazio dunque a Udogie, in coppia con Bellanova sull’esterno del reparto arretrato. Al centro pure non mancheranno Lovato e Okoli, come anche Carnesecchi tra i pali. A centrocampo poi peserà l’assenza di Tonali, convocato da Mancini: ecco allora Esposito in cabina di regia, con Rovella e Filippo Ranocchia a completare il reparto. Per l’attacco sarà poi spazio ancora per Lucca, a segno anche con la Svezia poche settimane fa: al fianco del bomber del Pisa ben figureranno Vignato e Colombo.

IL TABELLINO

IRLANDA U21 (4-2-3-1): Maher; O’Connor, O’Brien, McGuinness, Bagan; Coventry, Kilkenny; Gillbert, Tierney, Ferry; Whelan All. Crawford

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Udogie; Rovella, Esposito, Ranocchia; Colombo, Lucca, Vignato All. Nicolato



