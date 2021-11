Probabili formazioni Irlanda Portogallo/ Quote, Fernando Santos con i titolari

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA PORTOGALLO: CHI GIOCA A DUBLINO?

Con le probabili formazioni di Irlanda Portogallo andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di giovedì 11 novembre, presso l’Aviva Stadium di Dublino: ottava giornata nel gruppo A delle qualificazioni Mondiali 2022, è il match che potrebbe permettere ai lusitani di operare il sorpasso sulla Serbia che, avendo il turno di riposo, giocherà un’amichevole contro il Qatar (come da tradizione in questo girone) prima del big match che il Portogallo avrà in casa, e nel quale dunque potrà anche pareggiare qualora non dovesse sbagliare stasera.

Del resto l’Irlanda non ha obiettivi: in questo girone le prime due della classifica hanno dominato in lungo e in largo lasciando le briciole agli avversari, al massimo i verdi proveranno a prendersi il terzo posto sorpassando il Lussemburgo. Staremo a vedere cosa succederà a Dublino e, mentre aspettiamo che la partita si giochi, possiamo fare qualche valutazione circa le scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici per l’Aviva Stadium, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Irlanda Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Irlanda Portogallo e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 9,25 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 1,30 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA PORTOGALLO

LE SCELTE DI KENNY

Stephen Kenny affronta Irlanda Portogallo con il 3-4-3: in difesa davanti al portiere Bazunu dovrebbe agire una linea difensiva con Nathan Collins, Duffy e Egan mentre i due laterali alzano la loro posizione e dovrebbero essere Doherty e McClean, favorito su Stevens. In mezzo al campo ci sarà Hendrick, con lui c’è un ballottaggio tra Hourihane e Arter per l’altra maglia ma anche Knight resta un’alternativa che il Commissario Tecnico potrebbe sperimentare, soprattutto perchè come detto l’Irlanda non ha più obiettivi concreti da perseguire in queste qualificazioni. Davanti, nel tridente, Callum Robinson e Parrott si giocano il posto da prima punta e potrebbero essere in campo insieme, con uno dei due ad agire sull’esterno; più probabile che i laterali offensivi siano Ogbene e McGrath, senza stravolgere tatticamente la nazionale verde.

GLI 11 DI SANTOS

Gioca con il 4-3-3 Fernando Santos, e in Irlanda Portogallo il CT lusitano dovrebbe dare spazio ai migliori: da capire il ruolo di Cristiano Ronaldo che potrebbe fare la prima punta o più probabilmente l’esterno da sinistra, con Diogo Jota che a quel punto sarebbe il centravanti lasciando a Bernardo Silva la terza maglia nel tridente offensivo. Avremo poi Rui Patricio schierato in porta, davanti a lui la difesa viene comandato da Ruben Dias che avrà in Pepe il suo partner centrale; sulle fasce aumentano le quotazioni di Nélson Semedo, soprattutto perchè Joao Cancelo potrebbe e dovrebbe essere dirottato a sinistra in assenza di Raphael Guerreiro, e del resto l’ex Inter e Juventus gioca ormai stabilmente sulla corsia mancina nel Manchester City. A centrocampo, Fernando Santos ha parecchie alternative: possiamo ipotizzare che Bruno Fernandes e Danilo Pereira ci saranno, a quel punto per completare il reparto il favorito sarebbe un Palhinha che ha sempre più spazio in questa nazionale.

IL TABELLINO

IRLANDA (3-4-3): Bazunu; N. Collins, Duffy, Egan; Doherty, Hourihane, Hendrick, McClean; Ogbene, C. Robinson, McGrath. Allenatore: Stephen Kenny

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Nélson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Joao Cancelo; Danilo Pereira, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos



© RIPRODUZIONE RISERVATA