Probabili formazioni Italia Belgio donne/ Modulo confermato, torna Girelli? (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO DONNE: CHI GIOCA A MANCHESTER?

Con le probabili formazioni di Italia Belgio donne parliamo dell’ultima partita che la nazionale di calcio azzurra affronta nel gruppo D degli Europei 2022 di calcio femminile: alle ore 21:00 di lunedì 18 luglio Milena Bertolini e le sue ragazze vanno alla ricerca della qualificazione ai quarti di finale, che si è complicata per il pareggio ottenuto contro l’Islanda. Nella prima giornata l’Italia è crollata contro la Francia, già certa del primo posto: di fatto quello contro il Belgio somiglia a uno spareggio, le azzurre saranno eliminate perdendo ma, incredibilmente, con un pareggio potrebbero comunque qualificarsi.

RISULTATI EUROPEI DONNE/ Svezia prima nel gruppo C, anche l'Olanda ai quarti!

Dipenderà anche dal risultato che maturerà nell’altra partita, naturalmente in contemporanea; per non fare calcoli comunque le nostre ragazze dovranno necessariamente vincere (sarebbe qualificazione aritmetica, a parte in un caso) e guardare solo in casa loro, unico modo per evitare beffe ed eliminazioni dolorose anche perchè il Belgio è in piena corsa. Aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due CT potrebbero operare in sede di partita, dando uno sguardo maggiormente approfondito alle probabili formazioni di Italia Belgio donne.

Diretta/ Svizzera Olanda donne (risultato finale 1-4): orange ai quarti, ma seconde!

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO DONNE

LE SCELTE DI BERTOLINI

Per Italia Belgio donne, Milena Bertolini sembra orientata a confermare il 4-4-2 con cui ha affrontato l’Islanda: rispetto al pareggio dell’ultima partita però il nostro Commissario Tecnico dovrebbe cambiare qualcosa. Giovedì sono rimaste in panchina per esempio Girelli e Bonansea: entrambe le attaccanti della Juventus Women dovrebbero tornare titolari e dividere così il reparto offensivo, alle loro spalle ci aspettiamo invece che venga proposta la coppia Giugliano-Galli per tenere le fila del centrocampo, sugli esterni invece Bergamaschi (fondamentale il suo gol contro l’Islanda, per tenerci in vita) e Caruso che agirebbe ancora a sinistra. In difesa l’avvicendamento dovrebbe riguardare la fascia destra con Bartoli titolare e Di Guglielmo in panchina; conferma per Lisa Boattin, così come per la coppia centrale formata da Gama e Linari che verrà schierata a protezione del portiere Giuliani.

Diretta/ Svezia Portogallo donne (risultato finale 5-0): scandinave prime nel girone!

I DUBBI DI SERNEELS

Anche Ives Serneels ha qualche punto di domanda aperto per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Belgio donne. Con Tysiak squalificata e De Neve non al meglio della condizione, a completare la difesa a quattro potrebbe essere Van Kerkhoven: farebbe coppia con Kees al centro dello schieramento, davanti al portiere Evrard e con Vangheluwe e Philtjens che ancora una volta giocherebbero come laterali. In mezzo al campo le due mezzali Vanhaevermaet e Biesmans sono insidiate da Delacauw, entrata in campo bene contro la Francia; a tenere le redini del gioco dovrebbe invece essere De Caigny, che a dire il vero in questi Europei di calcio femminile non ha ancora particolarmente brillato. Wullaert resterà come riferimento centrale nel tridente offensivo; ai suoi lati dovrebbe esserci spazio per Dhont e Cayman.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA BELGIO DONNE

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Giugliano, Galli, Caruso; Girelli, Bonansea. Allenatore: Milena Bertolini

BELGIO (4-3-3): Evrard; Vangheluwe, Van Kerkhove, Kees, Philtjens; Vanhaevermaet, De Caigny, Delacauw; Dhont, Wullaert, Cayman. Allenatore: Ives Seernels











© RIPRODUZIONE RISERVATA