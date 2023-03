Probabili formazioni Italia Belgio U19/ Chi giocherà oggi a Brema?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO U19: SCHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Belgio U19 ci accompagnano verso la partita in programma oggi a mezzogiorno nella città tedesca di Brema, terzo e ultimo incontro del girone 2 della seconda fase di qualificazione agli Europei Under 19 che vede gli Azzurrini del c.t. Alberto Bollini capolista con 4 punti in classifica dopo le precedenti due partite. Finora quindi il bilancio è largamente positivo, soprattutto grazie alla vittoria contro i padroni di casa tedeschi, mentre poi è arrivato un pareggio contro la Slovenia, al termine di una partita dominata dall’Italia U19, che però non ha trovato la via della rete.

VINCITORE BAKE OFF ITALIA 2022, CHI È? DAVIDE/ "Grazie a chi ha creduto in me"

La missione allora deve ancora essere completata, perché si qualificherà per la fase finale solamente la vincitrice del quadrangolare che vede invece il Belgio, ultima rivale dell’Italia Under 19, con due pareggi e quindi ancora a caccia del sorpasso. Gli Azzurrini comunque sono a un passo dal traguardo più ambito e questo aumenta l’interesse sulla partita di oggi: cerchiamo allora di capire cosa potrebbe fare il c.t. Bollini e analizziamo le probabili formazioni di Italia Belgio U19, almeno per quanto concerne gli Azzurrini.

CHI É DAVIDE MERIGO?/ Diventa il vincitore di Bake Off Italia 2022

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Parlare delle probabili formazioni di Italia Belgio U19 naturalmente ci porta a prendere in considerazione le scelte fatte dal c.t. Alberto Bollini nelle due precedenti partite di questo girone. Il modulo di riferimento per gli Azzurrini è il 4-3-3, che schieriamo con il ritorno di Mastrantonio in porta, protetto dalla difesa a quattro che potrebbe essere formata da Kayode, Stivanello, Mane e Regonesi, senza però naturalmente dimenticare Dellavalle e Chiarodia, entrambi titolari sabato contro la Slovenia.

A centrocampo non dovrebbero esserci particolari dubbi sulla presenza di Pisilli e del capitano Faticanti, mentre per la terza maglia a disposizione segnaliamo il possibile ballottaggio fra Lipani e Kumi, che finora si sono sempre alternati con una partita da titolare a testa e sostituzione in corso d’opera. Passiamo infine in attacco, dove il tridente titolare per l’Italia U19 potrebbe essere formato da Vignato, Esposito in posizione centrale e Raimondo, anche considerando che contro la Slovenia Hasa è dovuto uscire dal campo dopo 28 minuti di gioco, sostituito appunto da Raimondo.

Bake off Italia 2022, finale/ Diretta, vincitore: trionfa Davide e...

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO U19: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, Stivanello, Mane, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Lipani; Vignato, Esposito, Raimondo. All. Bollini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA