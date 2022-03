Probabili formazioni Italia Belgio U19/ Quali scelte per Nunziata?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO U19: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Con le probabili formazioni di Italia Belgio U19 ci avviciniamo alla partita che si giocherà oggi pomeriggio al Myyrmäki Stadium di Vantaa (Finlandia) per la terza e ultima giornata del gruppo 5 della Fase Elite delle qualificazioni agli Europei Under 19 2022, che per l’Italia è un traguardo ormai vicinissimo, ma che sarà raggiunto (oppure no) in base all’esito della partita di oggi contro il Belgio, che è appaiato con gli Azzurrini a quota 4 punti in classifica.

L’Italia Under 19 arriva dal pareggio per 2-2 di mercoledì scorso contro la Germania, poi è arrivata la vittoria per 4-0 contro i padroni di casa della Finlandia, la differenza reti è migliore di quella del Belgio ma va naturalmente evitata una sconfitta che sarebbe fatale oggi. Tutto questo premesso sull’importanza della partita odierna, andiamo a scoprire qualche notizia circa le probabili formazioni di Italia Belgio U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO U19

LE SCELTE DI NUNZIATA

Proviamo allora a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Italia Belgio U19, almeno per quanto riguarda la nostra Nazionale Under 19 allenata dal c.t. Carmine Nunziata. La base di partenza potrebbe essere il modulo 4-3-1-2 già visto sabato scorso contro la Finlandia, anche se naturalmente ci sarà da scoprire se e quanto spazio ci sarà per chi invece era entrato a partita in corso oppure non era proprio sceso in campo, tenuto anche conto del fatto che questa sarà la terza partita nello spazio di soli sei giorni.

Comunque, possiamo buttare giù un undici titolare con in porta Desplanches; davanti a lui la difesa a quattro che potrebbe essere formata da Zanotti, Ghilardi, Scalvini e Mulazzi da destra a sinistra; a centrocampo ecco il terzetto che potrebbe essere nuovamente formato da Fabbian, Faticanti e Casadei; nel reparto offensivo infine citiamo Gnonto come trequartista alle spalle dei due attaccanti Miretti e Ambrosino.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO U19

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Scalvini, Mulazzi; Fabbian, Faticanti, Casadei; Gnonto; Miretti, Ambrosino. All. Nunziata.

