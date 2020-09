Probabili formazioni Italia Bosnia/ Quote, Mancini punta su Jorginho dal primo minuto

Si giocherà solo questa sera alle ore 20.45 e tra le mura dell’Artemio Franchi di Firenze la sfida per il primo turno della Nations League 2020-21, tra Italia e Bosnia, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti davvero impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Mancini come di Bajevic (che solo da pochi mesi ha preso il posto di Prosinecki) per la prima sfida di questa nuova edizione della competizione UEFA, con cui finalmente rompiamo un digiuno durato circa una decina di mesi, imposto anche per le competizioni tra nazionali dallo scoppio della pandemia da coronavirus.

E quale miglior modo per per festeggiare il ritorno in campo se non con una vittoria? E’ certo questo l’obbiettivo di Roberto Mancini che per disegnare le probabili formazioni di Italia e Bosnia punterà solo sui giocatori più in forma a sua disposizione: tra questi però mancheranno per forza di cose Tonali e Bernardeschi, costretti a lasciare il ritiro azzurro negli ultimi giorni. Ma per due talenti che mancheranno, altri ne faranno le veci con onore: anzi, benché non manchino giovani di talento tra le convocazioni, sono tanti i big che oggi dovranno vestire la maglia azzurra, dalla Scarpa d’oro Immobile, a Chiellini e Insigne. Andiamo dunque a vedere da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Italia Bosnia.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione bosniaca sia squadra di valore, per il pronostico del match, il favore al successo è tutto per gli azzurri. Anche il portale di scommesse snai non ha dubbi e nell’1×2 ha fissato a 1.30 il successo dell’Italia, contro il più elevato 10.00 assegnato alla Bosnia, mentre il pareggio pagherà la posta in palio a 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA

LE MOSSE DI MANCINI

Per il primo impegno in azzurro dopo mesi di stop forzato, il tecnico non modificherà il classico 4-3-3 che ha portato a grandi successi nelle ultime uscite, e qui pure non mancheranno parecchi big (come anche giovani talenti da lanciare magari nella ripresa). Ecco che già in difesa troveremo fedeli al centro del reparto il duo juventino Chiellini-Bonucci, mentre sarà Gigio Donnarumma il portiere titolare: per le fasce si fanno avanti Di Lorenzo e Biraghi, ma il terzino campano potrebbe dover lasciare il posto a Florenzi. Per la mediana è ormai nota l’assenza di Tonali (richiamato in casa Milan) e dunque la presenza di Jorginho in cabina di regia: al suo fianco dovremmo rivedere dal primo minuto Barella e Zaniolo, già ampiamente provati in allenamento. In attacco invece si accende il ballottaggio per la prima punta tra Immobile e Belotti: al momento il biancoceleste è favorito, sia pure di poco e con lui completeranno il reparto Insigne e Chiesa.

LE SCELTE DI BAJEVIC

Per le probabili formazioni di Italia e Bosnia anche Bajevic dovrebbe optare il per il 4-3-3 come modulo di partenza per il big match al Franchi: qui vedremo diversi nomi ben noti al calcio italiano, ma certo pure noteremo l’assenza di Miralem Pjanic, trovato positivo al coronavirus solo pochi giorni fa. Senza il regista, da poco passato al Barcellona, ecco che il reparto di centrocampo avrebbe vedere titolari dal primo minuto Besic, Hajradinovic e Cimirot, ma non sono da escludere soluzioni differenti. Paiono però confermate le maglie in attacco, dove ovviamente la punta di diamante sarà Edin Dzeko: col bomber della Roma (ma nome caldo del mercato) troveremo anche Visca e Hajrovic. Tornando indietro nello schieramento della Bosnia, ecco che troviamo un gran punto di domanda tra i pali: qui il favorito per la maglia da titolare rimane Sehic, ma ricordiamo che nelle convocazioni spunta anche il nome di Begovic (per 6 mesi vice di Donnarumma al Milan): di fronte al numero 1 comunque non dovrebbero mancare Kovacevic e Bicakcic come anche Civic e Kolasinac, questi posti in corsia.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): 21 G Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 4 Biraghi; 18 Barella, 8 Jorginho, 11 Zaniolo; 14 Chiesa, 17 Immobile, 10 Insigne All. Mancini

BOSNIA (4-3-3): 12 Sehic; 2 Civic, 18 Kovacevic, 3 Bicakcic, 5 Kolasinac; Besic, 14 Hajradinovic, 13 Cimirot; 12 Visca, 11 Dzeko, 20 Hajrovic All. Bajevic



