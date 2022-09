Probabili formazioni Italia Bosnia U19/ Qualche cambio dopo la sconfitta all’esordio?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19: CHI GIOCA A RUMIA?

Le probabili formazioni di Italia Bosnia U19 ci conducono a parlare di una partita fondamentale per gli azzurrini: nel girone delle qualificazioni agli Europei 2023 saremo sempre a Rumia, si gioca alle ore 12:00 di sabato 24 settembre e per i ragazzi di Alberto Bollini dovrà essere riscatto immediato dopo il clamoroso ko contro l’Estonia. Una sconfitta maturata al termine di una partita dominata, con gol incassati nei minuti di recupero: adesso il cammino verso la fase élite si è complicato, anche se ovviamente non è compromesso perché la formula dà spazio alle prime due di ciascun girone e anche alle migliori terze.

Certamente però bisognerà reagire, senza farsi prendere dalla paura del flop e ricordando che l’Italia U19 in epoca recente ha giocato due finali degli Europei, sfiorandola anche l’anno scorso; questo sarà già uno spareggio essendo che anche la Bosnia è caduta per 2-0, contro i padroni di casa della Polonia. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che i due Commissari Tecnici potrebbero operare per una partita diventata davvero importante, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Italia Bosnia U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

È da capire se in Italia Bosnia U19 Bollini voglia fare qualche cambio o affidarsi a chi ha giocato mercoledì, ricordando appunto che gli azzurrini hanno comunque dominato la partita. La difesa, almeno per il portiere (Mastrantonio) e i due centrali, che sarebbero Stivanello e Chiarodia, potrebbe essere invariata mentre sulla corsia sinistra Kayode insidia la maglia di Regonesi, con Missori che va verso la conferma come terzino sinistro. A centrocampo tutto sommato dovremmo vedere ancora Faticanti in cabina di regia, poi attenzione alle due mezzali (contro l’Estonia hanno giocato Kumi e Amatucci) perché l’idea potrebbe essere quella di inserire un trequartista che dia maggiore pericolosità negli inserimenti senza palla, e dunque D’Andrea potrebbe essere favorito su Lipani e Di Maggio qualora si decida per le modifiche. Samuele Vignato dovrebbe prendersi il posto da titolare come trequartista classico, sostituendo Hasa; la coppia offensiva dovrebbe rimanere invariata perché sia Raimondo che Tommaso Mancini hanno giocato bene mercoledì, ma occhio a Turco che rappresenta una validissima alternativa.

GLI 11 DI IVANKOVIC

Mario Ivankovic studia Italia Bosnia U19 con il 4-2-3-1: anche qui dovremmo avere una difesa invariata con Pestic e Smaijc a protezione del portiere Prslja, Mulalic e Susic dovrebbero andare verso la conferma come terzini di spinta mentre a centrocampo potrebbe essere utile l’inserimento di Niko Kovac, schierato nella cerniera a due a fare compagnia a Krdzalic. Per quanto riguarda l’assetto offensivo, Ivankovic ha a disposizione parecchi esterni e quindi può alternare i suoi giocatori: a destra per esempio abbiamo Pramenkovic che per la partita contro l’Italia U19 potrebbe prendere il posto di Ramic, a sinistra invece Sakota sembra comunque favorito su Bogdanic. In attacco invece Kahvic, che è anche il capitano della nazionale balcanica, parte ancora una volta favorito sulla concorrenza, che in particolar modo è rappresentata da Prskalo (mentre Kocevic sarebbe un attaccante più di manovra, eventualmente utile per prendere il posto di Plavcic come trequartista al centro della linea).

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Mastrantonio; Missori, Stivanello, Chiarodia, Kayode; Kumi, Faticanti, D’Andrea; S. Vignato; Raimondo, T. Mancini. Allenatore: Alberto Bollini

BOSNIA U19 (4-2-3-1): Prslja; Mulacic, Pestic, Smaijc, Susic; N. Kovac, Krdzalic; Pramenkovic, Plavcic, Sakota; Kahvic. Allenatore: Mario Ivankovic











