Probabili formazioni Italia Cina/ Diretta tv: azzurre per la storia (Mondiali)

Si accenderà solo domani alle ore 18.00 allo Stade de la Mosson di Montpellier la sfida Italia Cina, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Le azzurre sono riuscite a fare innamorare del calcio femminile tutta Italia, con le vittorie contro Australia e Giamaica che hanno di fatto garantito il primo posto nel girone, davanti alle stesse australiane e al Brasile che pure ha battuto di misura le azzurre nell’ultima partita del girone. L’Italia va a caccia della qualificazione ai quarti di finale che rappresenterebbe il miglior risultato della loro storia, dopo quello ottenuto nel 1991 nella prima edizione del Mondiale. Per farlo dovrà riuscire a battere una Cina finita terza nel girone B dopo un pari con la Spagna e una vittoria col Sudafrica e che vanta la disputa di una finale ai Mondiali femminili, persa ai calci di rigore contro gli Stati Uniti.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che le partite dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia saranno trasmesse in diretta tv dalla piattaforma Sky che se ne assicurata la copertura totale dell’evento: la partita Italia-Cina di domani non farà quindi eccezione. Gli appassionati potranno ammirare le azzurre domani alle ore 18.00 sui canali Sky Sport Uno (21) e Sky sport Mondiali (canale dedicato al numero 202), con diretta streaming video garantita agli abbonati tramite l’app Sky Go. Non dimentichiamo che le sfide delle azzurre saranno disponibili anche sulla tv di stato: la partita di esordio sarà visibile domani in diretta tv su Rai due, con diretta streaming video garantita sul portale Raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CINA

LE MOSSE DI BERTOLINI

Cambierà poco la CT azzurra Bertolini dopo i successi della prima fase: In porta Giuliani alle spalle di una difesa a 4 con la Linari e il capitano Sara Gama centrali, mentre Guagni e Bartoli saranno gli esterni di fascia. La Giuglino manterrà il suo posto in cabina di regia a centrocampo affiancata da Cernoia e Galli. Girelli si muoverà da trequartista provando come al solito a dare imprevedibilità offensiva alle spalle delle due punte di diamante dell’attacco azzurro, Giacinti e Bonansea.

LE SCELTE DI JIA XIUQUAN

Jia Xiuwuan schiererà la Cina con la consueta compattezza di un 4-4-2 che le ha permesso comunque di incassare un solo gol in tre partite nel girone eliminatorio contro Germania, Sudafrica e Spagna, segnandone però soltanto uno di conseguenza, sufficiente per il terzo posto e la qualificazione agli ottavi di finale. In porta giocherà Shimeng, difesa a 4 con Peng e la Liu Shanshan esterne di fascia e Wu e Lin centrali. Mediana di grande compattezza con Wang Yan e Zhang mentre le due laterali saranno Wang e la Yasha, pericolose con i cross per Li Ying e Shanshan Wang.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli; Giacinti, Bonansea.

CINA (4-4-2): Shimeng; Han Peng, Wu, Lin, Liu Shanshan; Wang, Zhang, Wang Yan, Yasha; Shanshan Wang, Li Ying.



