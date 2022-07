Probabili formazioni Italia Francia donne/ Quote: quali scelte per Bertolini?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA DONNE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Francia donne ci permettono di presentare la partita che questa sera allo stadio New York di Rotherham aprirà per le Azzurre del c.t. Milena Bertolini l’avventura agli Europei 2022 di calcio femminile, che speriamo possa segnare un altro passo in avanti nella crescita del movimento in Italia. Tre anni dopo il grande successo dei Mondiali 2019, anche in termini di attenzione mediatica, c’è stata di mezzo la pandemia e ora arriva il momento della verifica e possibilmente di un nuovo rilancio.

Di certo il debutto sarà subito molto interessante, perché Italia Francia donne è la partita di cartello nel nostro girone e quindi mettere la strada in discesa sarebbe davvero prezioso verso l’obiettivo della qualificazione per i quarti di finale, che deve essere il traguardo minimo per l’Italia in questi Europei. Andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Italia Francia donne.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico su Italia Francia donne in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La Francia è formalmente padrona di casa ed è pure favorita, il segno 1 infatti è quotato a 1,50 mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA DONNE

LE SCELTE DI BERTOLINI

Nelle probabili formazioni di Italia Francia donne, possiamo ipotizzare per il nostro c.t. Milena Bertolini l’utilizzo del modulo 4-3-3 con queste undici favorite per le maglie da titolari: Giuliani in porta; i quattro difensori Di Guglielmo, Linari, Gama e Bartoli da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Cernoia, Giugliano e Caruso; infine il tridente con Bergamaschi a destra, Girelli centravanti e Bonansea come ala sinistra.

LE MOSSE DI DIACRE

Speculare modulo 4-3-3 anche per Corinne Diacre, le probabili formazioni di Italia Francia donne dovrebbero indicare queste undici titolari per le transalpine: Peyraud-Magnin tra i pali; retroguardia a quattro formata da Pérsisset, Tounkara, Mbock e Torrent; terzetto di centrocampo composto da Dali, Bilbault e Matéo mentre nel tridente offensivo dovremmo vedere in azione stasera dal primo minuto Malard, Katoto, Cascarino.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA DONNE

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Gama, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. All. Bertolini.

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Mbock, Torrent; Dali, Bilbault, Matéo; Malard, Katoto, Cascarino. All. Diacre.











