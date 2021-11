Probabili formazioni Italia Francia U18/ Qualche dubbio per Franceschini (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U18: CHI GIOCA A L’AQUILA?

Con le probabili formazioni di Italia Francia U18 andiamo a parlare della prima di due partite amichevoli che le due nazionali giovanili disputano a L’Aquila, presso lo stadio Gran Sasso che per la prima volta apre a una nostra selezione: giovedì 11 novembre saremo in campo alle ore 12:30, mentre la replica avverrà nella mattinata di sabato 13 novembre. Non vediamo l’Italia U18 da ottobre: pareggio e vittoria contro i pari età della Serbia a conferma di un 2021 brillante.

Una sola battuta d’arresto, netta, contro l’Olanda; nel frattempo i giocatori che avevano iniziato l’anno solare (alcuni di essi, almeno) sono passati alla Under19 e dunque Daniele Franceschini dovrà anche testare alcuni elementi che dovrà appunto preparare al “salto di categoria”, pensando agli Europei. Mettiamoci comodi, e proviamo a capire in che modo le due nazionali potrebbero essere messe in campo leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Francia U18.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U18

LE SCELTE DI FRANCESCHINI

Nelle probabili formazioni di Italia Francia U18 diciamo subito che Franceschini dovrebbe utilizzare un 4-3-1-2, che possiamo considerare il modulo di riferimento per le nazionali giovanili azzurre: il ballottaggio in porta è tra Simone Scaglia e Mastrantonio, in difesa invece potremmo vedere Kayode e Bozzolan sulle fasce laterali con una coppia centrale che sarà formata da Stivanello e Dellavalle. Giulio Doratiotto dovrebbe prendersi la maglia di perno centrale in mezzo al campo, facendo da frangiflutti ma anche regista basso; Pisilli sul centrodestra e Kumi sul centrosinistra appaiono favoriti per completare questo reparto, ma una mano la darà anche Accornero che si gioca con Pagano il posto sulla trequarti. Davanti, si potrebbe andare con Turco e Leonardo Rossi ma occhio a Raimondo, che almeno in una delle due amichevoli contro la Francia U18 potrebbe essere titolare.

GLI 11 DI ROUXEL

Lionel Rouxel, CT transalpino, affronta Italia Francia U18 con un modulo sostanzialmente simile, solo che qui in zona offensiva dovrebbe essere previsto un tridente: la punta centrale sarà Tel, accompagnato dai laterali che potrebbero essere Pirringuel e Lukoki-Mateso come già visto nell’amichevole di lusso contro la Spagna. Il portiere dei giovani Bleus sarà Mabon; davanti a lui due difensori centrali come Brahim Traoré e Koré e due terzini che dovrebbero essere Mikelbrencis e Vogel. Poi il centrocampo, nel quale Ugochukwu fa da riferimento per tutti; Buayi-Kiala e Fayad saranno le due mezzali, a giocarsi un posto però potrebbe essere anche Pitou (trequartista che farebbe di conseguenza la mezzala offensiva) mentre per il tridente attenzione a Bouanani e Mahamadou Kanouté, come Franceschini comunque anche Rouxel potrebbe cambiare gli schieramenti dal giovedì al sabato, per valutare tutta la rosa o gran parte di essa.

IL TABELLINO

ITALIA U18 (4-3-1-2): S. Scaglia; Kayode, Stivanello, Dellavalle, Bozzolan; Pisilli, G. Doratiotto, Kumi; Accornero; L. Rossi, Turco. Allenatore: Daniele Franceschini

FRANCIA U18 (4-3-3): Mabon; Mikelbrencis, B. Traoré, Koré, Vogel; Buayi-Kiala, Ugochukwu, Fayad; Pirringuel, Tel, Lukoki-Mateso. Allenatore: Lionel Rouxel



