Probabili formazioni Italia Francia U19/ Sarà rivoluzione azzurra contro i Bleus?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U19: CHI GIOCA ALLA MOL ARENA?

Le probabili formazioni di Italia Francia U19 ci accompagnano alla partita che si gioca alla MOL Aréna di Dunaiská Streda, con calcio d’inizio alle ore 17:30 di venerdì 24 giugno: l’ultima giornata nel gruppo A degli Europei Under 19 2022 ci dirà quale delle due nazionali otterrà il primo posto, ricordando che entrambe sono già qualificate aritmeticamente in semifinale (avendo vinto due gare a testa) e dunque dovendo solo posizionarsi nella griglia della Final Four, per quanto questo possa cambiare o meno i destini in vista della corsa verso il titolo.

Ad ogni modo gli azzurrini, che hanno regolato di misura la Slovacchia nell’ultimo match disputato, non possono fare calcoli: hanno una differenza reti peggiore e dunque per il primo posto devono solo vincere, i Bleus invece potrebbero impostare un altro tipo di partita ma, guardando alle probabili formazioni di Italia Francia U19, varrebbe la pena sottolineare che probabilmente entrambi i CT penseranno all’imminente semifinale e dunque potrebbe esserci un po’ di turnover. Scopriremo se sarà così; mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo noi a fare qualche rapida valutazione sulle potenziali scelte per la partita della MOL Aréna…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U19

IL TURNOVER DI NUNZIATA

Dicevamo del potenziale turnover: effettivamente in Italia Francia U19 Carmine Nunziata potrebbe cambiare qualcosa, facendo riposare alcuni dei suoi giocatori, in particolar modo gli ammoniti. In difesa dunque Fontanarosa può giocare a fianco di Coppola davanti a Desplanches, con una linea arretrata completata da Giovane, che può agire come terzino destro, e Turicchia sull’altro versante; in mezzo al campo possibile riposo per Casadei, qui l’alternativa sarebbe Terracciano (ma occhio anche a Fazzini) con Fabbian confermato e Faticanti insidiato da Degli Innocenti. Miretti potrebbe comunque essere oggetto di turnover per arrivare fresco alla semifinale, anche perché Nunziata ha un “secondo” trequartista di grande valore come Tommaso Baldanzi, senza dimenticarsi di Volpato. Quest’ultimo a dirla tutta potrebbe agire come seconda punta tattica, facendo coppia con Ambrosino: in questo caso a rimanere in panchina sarebbe Nasti, ammonito contro la Slovacchia.

LE SCELTE DI CHAUVIN

Anche Landry Chauvin, come già visto, può presentare un 4-3-3 diverso per Italia Francia U19: davanti a Lo-Tutala potremmo aspettarci Ousmane Camara come centrale al posto di uno tra Doukouré e Souleymane Touré, poi a centrocampo puntiamo su Bondo in sostituzione di una delle due mezzali Adeline e Florent Da Silva, la possibile conferma sarebbe invece quella di Abdoullah Ba come schermo davanti a una retroguardia che viene completata dai due terzini Brayann Pereira, a destra, e Hadjam che può agire sull’altro versante, così da fare una rivoluzione quasi totale almeno in questo reparto. Anche in attacco però il CT della Francia U19 può cambiare molto: la prima punta Bonny può essere l’unico calciatore confermato rispetto alla vittoria contro la Romania, sugli esterni invece potremmo vedere Lamine Cissé giocare sulla corsia destra (favorito su Arconte) e Ben Seghir prendere posto sul versante mancino, ad ogni modo il campo ci dirà quali saranno le formazioni…

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA FRANCIA U19

ITALIA U19 (4-3-1-2): Desplanches; Giovane, Fontanarosa, Coppola, Turicchia; Fabbian, Degli Innocenti, Terracciano; Baldanzi; Ambrosino, Volpato. Allenatore: Carmine Nunziata

FRANCIA U19 (4-3-3): Lo-Tutala; B. Pereira, Doukouré, O. Camara, Hadjam; Adeline, A. Ba, Bondo; L. Cissé, Bonny, Ben Seghir. Allenatore: Landry Chauvin











