Probabili formazioni Italia Francia Under 21/ Quote, dubbio modulo per Nicolato (Europei, 22 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21: CHI GIOCA A CLUJ-NAPOCA?

Analizzando le probabili formazioni di Italia Francia U21 parliamo ovviamente della partita che gli azzurrini giocano alle ore 20:45 di giovedì 22 giugno, esordio agli Europei Under 21 2023. Subito una sfida tosta, che però potrebbe essere utile per testare le nostre possibilità: il titolo continentale manca alla nostra nazionale da 19 anni, le delusioni degli anni passati ci sono e vanno assorbite, ricordando anche che uno dei punti all’ordine del giorno dovrà essere quello di far crescere calciatori che saranno presto (o potranno esserlo) in nazionale maggiore.

Probabili formazioni Norvegia Svizzera Under 21, Europei/ Quote, Botheim e Ceide titolari? (22 giugno 2023)

La Francia chiaramente fa lo stesso discorso: anche i Bleus nelle recenti edizioni degli Europei Under 21 non sono sempre stati performanti, però hanno saputo far maturare alcuni elementi che poi sono andati a rimpinguare le fila della nazionale di Didier Deschamps, alcuni dei partecipanti a questo torneo sono già in odore di Europei 2024 (come tra di noi) e dunque sarà molto interessante valutare quali potrebbero essere le scelte operate dai due Commissari Tecnici per questa partita di esordio, prendiamoci del tempo prima del calcio d’inizio per leggere insieme le probabili formazioni di Italia Francia U21.

Risultati Europei U21 2023, classifiche/ La Spagna travolge la Romania! Diretta gol live score (21 giugno)

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Italia Francia U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 2 che identifica la vittoria degli azzurrini vi farebbe guadagnare 3,30 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte l’importo investito mentre con il segno 1, sul quale puntare per la vittoria dei giovani Bleus, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,10 volte la vostra giocata.

Probabili formazioni Norvegia Svizzera U21, Europei 2023/ Diretta tv: scandinavi, volti noti (21 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21

GLI 11 DI NICOLATO

Lo avevamo già detto ieri nel presentare le probabili formazioni di Italia Francia U21: Paolo Nicolato ha due moduli in testa per affrontare gli Europei Under 21 2023, il 3-5-2 sembra quello che andrà per la maggiore e allora, secondo questa prima alternativa, avremo un centrale difensivo in più con Lovato e Okoli (più di Pirola) che proteggeranno Scalvini e ovviamente il portiere Carnesecchi, mentre sulle fasce laterali Bellanova e Udogie avanzeranno la loro posizione andando a giocare in linea con i tre centrocampisti. Qui, naturalmente avremo titolare Tonali; quasi certo del posto anche Samuele Ricci, che è in netto vantaggio su Salvatore Esposito per agire in qualità di regista della nostra nazionale. Rovella dovrebbe essere il terzo elemento in mezzo, ma ultimamente sono parecchio aumentate le quotazioni di Edoardo Bove lanciato da Mourinho nella Roma. In attacco Cambiaghi è una possibilità concreta: da vedere se Gnonto, ultimo arrivato nel gruppo, sarà subito titolare perché in alternativa c’è ovviamente Lorenzo Colombo, che potrebbe fare coppia con il calciatore del Leeds.

LE SCELTE DI RIPOLL

Tanta qualità anche a disposizione di Sylvain Ripoll, che per Italia Francia U21 pensa al 4-3-3: Meslier sarà il portiere, Kalulu dovrebbe essere titolare ma dirottato sulla fascia destra (con Larouci a sinistra) perché la coppia centrale in difesa dovrebbe essere formata da Simakan e Loic Badé, quest’ultimo vincitore (da titolare) dell’Europa League con il Siviglia. In mezzo al campo il playmaker basso dovrebbe essere Olise; poi ecco il primo punto di domanda per Ripoll, che su una delle mezzali può partire con Caqueret oppure utilizzare subito la fantasia di Cherki, che può anche essere impiegato come laterale tattico nel tridente. A rimanere fuori dalla zona mediana a dirla tutta può essere Le Fée, dunque con Caqueret e Cherki che sarebbero entrambi titolari; anche nel tridente offensivo non mancano le alternative, Wahi per esempio viaggia per una maglia ma deve vincere la concorrenza di Adli, che porta esperienza a questi livelli, e Gouiri che ha parecchio talento. Come prima punta la Francia U21 dovrebbe invece puntare su Kalimuendo, attaccante del Rennes.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Scalvini, Okoli; Bellanova, Rovella, S. Ricci, Tonali, Udogie; L. Colombo, Gnonto. Allenatore: Paolo Nicolato

FRANCIA U21 (4-3-3): Meslier; Kalulu, Simakan, L. Badé, Larouci; Caqueret, Olise, Cherki; Adli, Kalimuendo, Gouiri. Allenatore: Sylvain Ripoll











© RIPRODUZIONE RISERVATA