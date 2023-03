Probabili formazioni Italia Germania U20/ Quali scelte per Nunziata?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Italia Germania U20 presentiamo quali potrebbero essere le decisioni del commissario tecnico degli Azzurrini, Carmine Nunziata, in vista della partita che oggi pomeriggio si giocherà allo stadio Lungobisenzio di Prato e sarà l’ultimo appuntamento per l’Italia U20 nel classico Torneo 8 Nazioni, che è il principale appuntamento a livello europeo per le Nazionali Under 20. Giovedì scorso l’Italia U20 ha giocato in Norvegia e ha pareggiato per 2-2 contro i padroni di casa grazie ai gol di Nasti e Ndour, raccogliendo così il primo segno X dopo una sconfitta e tre vittorie nelle precedenti quattro partite.

Il Torneo 8 Nazioni, in questo momento, vale soprattutto come indispensabile tappa di preparazione verso i Mondiali Under 20, ai quali parteciperà anche l’Italia U20 in Indonesia dal 20 maggio all’11 giugno prossimi. Saremo una delle cinque rappresentanti del Vecchio Continente grazie alla semifinale raggiunta l’anno scorso agli Europei Under 19 dal gruppo che naturalmente adesso è Under 20. La partita di oggi è sempre speciale, perché la rivalità con i tedeschi è affascinante a ogni età: meglio allora scoprire subito che cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni di Italia Germania U20…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20

LE MOSSE DI NUNZIATA

Andiamo allora ad evidenziare i nomi più “caldi”, cioè gli undici Azzurrini che potrebbero schierarsi in campo dal primo minuto oggi pomeriggio a Prato agli ordini del c.t. Carmine Nunziata nelle probabili formazioni di Italia Germania U20. Scegliamo come modulo di riferimento per l’Italia Under 20 il 4-3-1-2 e in porta indichiamo Zacchi, protetto da una difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari Zanotti a destra, i due centrali Ghilardi e Fontanarosa ed infine Pieragnolo in qualità di terzino sinistro.

A centrocampo l’Italia U20 potrebbe invece schierare il terzetto titolare formato da Giovane, Degli Innocenti e Ndour, un classe 2004 che si è messo particolarmente in luce segnando nella precedente partita in Norvegia, infine in attacco bisogna tenere conto del fatto che Nasti è stato protagonista nel bene e nel male a Stavanger, perché ha segnato ma è stato anche espulso, di conseguenza scegliamo come titolari per gli Azzurrini di Carmine Nunziata nel reparto offensivo il trequartista Fazzini e i due attaccanti Ambrosino e Volpato.

