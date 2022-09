Probabili formazioni Italia Giappone U21/ Chi giocherà oggi?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GIAPPONE U21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Italia Giappone U21 presentiamo la partita che oggi pomeriggio ci terrà compagnia dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, un’amichevole nel cammino di preparazione agli Europei dell’anno prossimo per l’Italia Under 21, anche se questa volta l’avversario sarà il Giappone e quindi si tratterà di un test contro una Nazionale di un altro continente. I ragazzi del c.t. Paolo Nicolato arrivano dalla sconfitta incassata contro l’Inghilterra giovedì scorso a Pescara e vorranno quindi chiudere con una vittoria la finestra di settembre.

Potrebbero esserci diverse novità, appunto perché queste amichevoli servono per prepararci alla fase finale degli Europei di categoria dell’anno prossimo: l’Under 21 del c.t. Paolo Nicolato ha conquistato la matematica certezza della qualificazione con la vittoria contro l’Irlanda nel giugno scorso, oggi potrebbero arrivare altre risposte dagli Azzurrini. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire qualcosa in più a proposito delle probabili formazioni di Italia Giappone U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GIAPPONE U21

LE MOSSE DI NICOLATO

Nelle probabili formazioni di Italia Giappone U21, come abbiamo già accennato, il nostro commissario tecnico Paolo Nicolato potrebbe attuare alcuni cambi rispetto a giovedì scorso, per vedere maggiormente all’opera a Castel di Sangro quegli Azzurrini che hanno avuto meno spazio contro l’Inghilterra a Pescara. Ad esempio, potrebbe esserci Turati in porta; cambiamenti significativi potrebbero esserci anche sulle fasce, dove si candidano a titolari Bellanova ed Udogie, mentre nel cuore della difesa potrebbe giocare Cittadini.

A centrocampo Rovella è stato espulso contro l’Inghilterra e il principale candidato a trovare una maglia da titolare rispetto a giovedì è il bianconero Fagioli; in attacco bisogna anche valutare quale possa essere il modulo esatto, ma potrebbe esserci più spazio per Esposito e Moro e in ogni caso ci si aspetta anche diverse sostituzioni nel corso del match per dare spazio a tutti o quasi.

