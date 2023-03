Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Diretta tv, Mancini ha dubbi davanti

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: CHI GIOCA A NAPOLI?

Le probabili formazioni di Italia Inghilterra ci conducono a parlare della prima partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024: scherzi del destino e del calendario, la prima giornata del gruppo C (ore 20:45 di giovedì 23 marzo al Diego Armando Maradona di Napoli) ci accoppia immediatamente alla nazionale che abbiamo battuto nella finale di Wembley, laureandoci campioni d’Europa per la seconda volta e vivendo uno straordinario momento che poi purtroppo, per errori e magari qualche circostanza, non siamo riusciti a far durare.

L’Inghilterra l’abbiamo poi incrociata anche in Nations League: noi alla Final Four per la seconda volta consecutiva e loro retrocessi in Lega B, ma gli azzurri hanno fallito la qualificazione ai Mondiali dove invece i tre leoni hanno comunque raggiunto i quarti, alla fine eliminati dalla Francia. Torna allora una grande sfida e sarà già importante, perché il girone potrebbe non essere così abbordabile; mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Inghilterra.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Inghilterra sarà trasmessa come sempre su Rai Uno: il principale canale della televisione di stato si occupa di tutte le partite della nostra nazionale di calcio, siano esse amichevoli o gare ufficiali, e dunque anche in questo caso l’appuntamento con le qualificazioni agli Europei 2024 sarà in chiaro per tutti. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

I DUBBI DI MANCINI

Il primo dubbio di Roberto Mancini per Italia Inghilterra è il modulo: dovrebbe essere il 4-3-3 ma non è escluso il passaggio al 3-5-2, che si è visto anche in certe uscite recenti della nostra nazionale. Con la prima versione azzurra, davanti a Gigio Donnarumma dovremmo vedere Bonucci e Acerbi anche se il centrale della Juventus ormai gioca con il contagocce in bianconero; comunque in nazionale resta un punto di riferimento, sulle corsie laterali invece spazio a Di Lorenzo e Spinazzola con il terzino della Roma che se la giocherà con un Dimarco in grande crescita. A centrocampo dovrebbe essere confermato l’assetto degli Europei: dunque, Jorginho in cabina di regia con Barella e Verratti sulle mezzali, anche se le alternative non mancano l’eventuale turnover dovrebbe e potrebbe essere fatto nella seconda partita, contro Malta. Davanti, le grandi novità: Domenico Berardi giocherebbe a destra e Scamacca appare favorito per fare la prima punta, a sinistra invece ci sarà spazio per Gnonto aspettando la grande novità Retegui e altri nomi come Grifo e Pafundi.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Anche Gareth Southgate adotta il 4-3-3 per Italia Inghilterra: il modulo però dovrebbe portare le due mezzali, con Bellingham e Jordan Henderson favoriti sulla concorrenza, ad agire maggiormente in linea con i due esterni d’attacco. Qui il grande dilemma non c’è: Rashford, in grande spolvero, è out per infortunio e allora a sinistra giocherà quasi certamente Foden, sull’altro versante ovviamente Southgate non rinuncerà a Saka che fin da subito è stato il suo uomo forte, e che adesso è definitivamente esploso sull’Arsenal. In alternativa per la mediana c’è Maddison (non Mount, tornato a casa), mentre Declan Rice sarà il playmaker; in difesa Maguire è un po’ come Bonucci, panchinaro (e fortemente criticato) nel Manchester United ma titolare nell’Inghilterra anche ai Mondiali. Al suo fianco ci sarà Stones; sulle fasce spicca la mancata convocazione di Alexander-Arnold, a destra dunque dovremmo avere Walker con Shaw (favorito) o Trippier a sinistra, in porta ovviamente Pickford e va segnalato il forfait di Nick Pope.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; D. Berardi, Scamacca, Gnonto. Allenatore: Roberto Mancini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, D. Rice, J. Henderson; Saka, Kane, Foden. Allenatore: Gareth Southgate











