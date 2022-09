Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Quote, anche Pellegrini costretto al forfait

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Italia Inghilterra ci avvicinano alla partita che venerdì 23 settembre si gioca, con calcio d’inizio alle ore 20:45, a San Siro: nella penultima giornata del girone di Nations League 2022-2023 gli azzurri vanno alla ricerca dell’immediato riscatto dopo le partite di giugno, che ci hanno visto faticare oltre modo fino all’incredibile 2-5 incassato in Germania. La Final Four è ancora alla portata ma non vicina, e comunque Roberto Mancini in questo momento deve lavorare sulla crescita e il rinnovamento di un gruppo che dopo il trionfo agli Europei si è seduto, mancando in maniera tristissima un’altra qualificazione ai Mondiali.

Per contro l’Inghilterra sta anche peggio: finalista europea, quarta al Mondiale di quattro anni fa, la nazionale dei tre leoni nel girone di Nations League ha fatto solo 2 punti e incassato un poker casalingo dall’Ungheria; se non altro però Gareth Southgate in Qatar sarà presente, ed è ovviamente quello il grande obiettivo della federazione. Aspettando ora che la partita di San Siro prenda il via, proviamo a valutare quali potrebbero essere le scelte che i due Commissari Tecnici opereranno in Nations League, prendendoci del tempo per leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Italia Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Italia Inghilterra, partita valida per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale azzurra vi farebbe guadagnare 2,70 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della nazionale dei tre leoni abbiamo un valore che ammonta a 2,60 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

I DUBBI DI MANCINI

Tra assenze e certezze perse non è facile disegnare le probabili formazioni di Italia Inghilterra. Mancini ovviamente schiera la sua nazionale con il 4-3-3: abbiamo visto come a giugno il nostro CT abbia sperimentato parecchio, ovviamente c’è ancora questa possibilità ma per il momento vogliamo provare a ipotizzare la formazione migliore secondo i convocati. Dunque ecco Gianluigi Donnarumma che sarà in porta e protetto dalla coppia centrale formata da Bonucci e Acerbi, il terzino destro sarà Di Lorenzo con Emerson Palmieri che agirà invece sulla corsia mancina. A centrocampo avremo Jorginho nel ruolo di playmaker; Barella e Tonali i due possibili interni – sia Verratti che Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro – ma occhio anche a Cristante e Frattesi, che sono delle possibilità. Nel tridente offensivo invece Immobile e Scamacca si giocano il ruolo di prima punta, volendo accettare che Raspadori sarà impiegato come laterale tattico; la terza maglia nel reparto offensivo dovrebbe spettare a Gnonto, occhio però al nuovo che avanza e risponde ai nomi di Cancellieri e Zerbin.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

È un 3-4-2-1 quello di Southgate per Italia Inghilterra, ma il CT potrebbe anche cambiare passando a quattro. Secondo però l’ipotesi più accreditata, Maguire potrebbe finire ancora in panchina: lo sostituirebbe Eric Dier ma per il momento inseriamo l’ex capitano del Manchester United tra i titolari, insieme a Coady e Stones in una difesa che si piazzerà a protezione del portiere Ramsale (ma qui ognuna delle tre ipotesi sembra essere buona). Alexander-Arnold e Trippier, quest’ultimo adattato a correre sulla sinistra del campo, dovrebbero essere i due laterali; in mezzo invece forfait di Kavlin Phillips che è stato una delle grandi rivelazioni agli Europei, dunque il partner di Declan Rice per questa sera dovrebbe essere un Bellingham che è ormai diventato un big nel ruolo, a dispetto della ancora giovanissima età. Solito ampio ballottaggio per la zona offensiva: Mount e Sterling emergono dal mazzo di Southgate come principali candidati per giocare Italia Inghilterra sulla trequarti, Kane ovviamente il favorito per la maglia di centravanti ma questo vorrebbe dire lasciare fuori Foden, in questo momento mai un’idea straordinaria…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson P.; Barella, Jorginho, Tonali; Raspadori, Immobile, Gnonto. Allenatore: Roberto Mancini

INGHILTERRA (3-4-2-1): Ramsdale; Coady, Maguire, Stones; Alexander-Arnold, D. Rice, Bellingham, Trippier; Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate











