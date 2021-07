Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Quote: le scelte di Mancini e Southgate

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA: CHI GIOCA STASERA

Le probabili formazioni di Italia Inghilterra ci accompagneranno oggi per tutto il giorno verso la finale degli Europei 2020 in programma questa sera a Wembley. Sarà una sfida naturalmente anche tra i due c.t. Roberto Mancini e Gareth Southgate, di conseguenza c’è grande attesa circa le scelte di formazione che faranno per Italia e Inghilterra, anche se naturalmente in una finale europea non si fanno esperimenti e di conseguenza non ci attendiamo particolari sorprese.

L’Italia arriva dalla vittoria ai calci di rigore nella semifinale contro la Spagna, mentre l’Inghilterra il giorno seguente ha piegato la Danimarca ai tempi supplementari, dunque ci sarà pure il fattore stanchezza da tenere in debita considerazione. L’Italia ha dimostrato di saper giocare benissimo, ma anche di saper soffrire quando è necessario; l’Inghilterra ha impressionato soprattutto per la solidità difensiva, mentre la qualità di gioco è emersa solo a sprazzi. Adesso però è giunto il momento di scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Italia Inghilterra a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Inghilterra in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Leggermente favoriti i padroni di casa inglesi, magari per il fattore campo: possiamo notare che il segno 2 per il successo dell’Inghilterra – formalmente in trasferta – è quotato a 2,70, mentre si sale a quota 2,90 in caso di segno 1, che indica naturalmente la vittoria dell’Italia. Le differenze sono comunque minime, come dimostra pure il valore di 3,05 indicato per il segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

LE MOSSE DI MANCINI

Le probabili formazioni di Italia Inghilterra, per quanto riguarda le mosse di Roberto Mancini, non dovrebbe riservarci alcuna sorpresa, anche se vanno sempre tenute in considerazione le condizioni fisiche di chi era apparso più affaticato contro la Spagna. In ogni caso, possiamo disegnare il classico 4-3-3 azzurro con Donnarumma in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Di Lorenzo a destra, i due veterani Bonucci e Chiellini a formare la coppia centrale ed Emerson Palmieri terzino sinistro in assenza dello sfortunatissimo Spinazzola; nessuna sorpresa nemmeno a centrocampo, dove i tre titolari saranno ancora una volta Barella, Jorginho e Verratti, pur con valide alternative a disposizione, quali in particolare Locatelli e Pessina; infine in attacco non dovrebbero esserci dubbi sui due esterni del tridente, cioè Chiesa a destra e Insigne a sinistra, con Immobile certamente favorito su Belotti come centravanti.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Sul fronte inglese, ecco che nemmeno Gareth Southgate dovrebbe stravolgere le sue scelte di partenza per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Inghilterra, anche se vi sono diversi panchinari di lusso soprattutto in attacco, in particolare Foden e Sancho. Tuttavia, Southgate dovrebbe insistere sulla sua formazione titolare tipo, impostata sul modulo 4-2-3-1: in porta Pickford, ultimo baluardo della difesa meno battuta degli Europei 2020, che vedrà poi Walker terzino destro, Stones e Maguire centrali, Shaw sulla corsia di sinistra; nel cuore della mediana dovrebbe agire la coppia formata da Phillips e Rice; sulla trequarti, pur con qualche potenziale dubbio in poi, dovremmo vedere in azione il terzetto con Saka a destra, Mount in posizione centrale e Sterling a sinistra, tutti a sostegno del centravanti Kane.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.



