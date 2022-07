Probabili formazioni Italia Islanda donne/ Bertolini cambia modulo? (Europei 2022)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISLANDA DONNE: CHI GIOCA A MANCHESTER?

Con le probabili formazioni di Italia Islanda donne ci concentriamo sulla partita del riscatto agli Europei 2022 di calcio femminile: alle ore 18:00 di giovedì 14 luglio, presso il Manchester City Academy Stadium, le azzurre non possono sbagliare nella seconda giornata del gruppo D. Dopo essere state travolte dalla Francia (1-5, con tutti i gol incassati nel primo tempo) le nostre ragazze possono solo vincere per restare in corsa per i quarti di finale: obiettivo alla portata visto che le prossime due gare saranno certamente più abbordabili, ma è chiaro che ora i margini di errore si siano drasticamente ridotti.

L’Islanda, reduce dal pareggio contro il Belgio, tutto sommato potrebbe accontentarsi di un altro punto ma sa bene che, dovesse vincere, avvicinerebbe non poco il passaggio del turno; dovendo affrontare la Francia all’ultima giornata, la nazionale scandinava vorrà evidentemente mettersi in una situazione di classifica ideale per “assorbire” un’eventuale sconfitta contro le Bleus. Al momento noi possiamo solo fare qualche considerazione circa le scelte che saranno operate dai due CT, andando a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Italia Islanda donne.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISLANDA DONNE

LE SCELTE DI BERTOLINI

È da capire se per Italia Islanda donne Milena Bertolini voglia operare dei cambi rispetto al tracollo dell’esordio: le indicazioni del secondo tempo contro la Francia sono state utili e questo match potrebbe essere affrontato con un 4-4-2 di partenza. Se così fosse, la difesa resterebbe comunque invariata: davanti a Giuliani si posizionerebbero Gama e Linari come centrali, con la spinta di Bartoli e Boattini dalle corsie laterali. Le modifiche eventualmente sarebbero tra centrocampo e attacco: fuori uno dei due esterni del tridente (Bergamaschi) per favorire l’inserimento di Simonetti che andrebbe ad agire larga a destra, poi magari fuori anche Iaia Galli e dentro Rosucci, in ogni caso Arianna Caruso potrebbe allargarsi a fare la laterale di sinistra. In mediana dunque Giugliano potrebbe essere l’unica conferma; davanti, la sensazione è che l’Italia donne possa giocare ancora con Girelli e Bonansea tenendole più vicine, ma attenzione a Piemonte che, essendo andata in gol contro la Francia, ha naturalmente guadagnato credito e può essere una sorta di mossa a sorpresa da parte di Milena Bertolini.

LE 11 DI HALLDORSSON

Borsteinn Halldorsson studia Italia Islanda donne pensando al consueto 4-3-3: da valutare se ci sarà qualche cambio rispetto all’esordio, noi possiamo eventualmente puntare sulle stesse 11 e allora spazio al portiere Sandra Sigurdardottir, davanti a lei dovremmo avere una linea difensiva con Viggosdottir e Gudrun Arnardottir come centrali mentre sulle corsie laterali andrebbero ad agire Atladottir e Gisladottir. A centrocampo la maglia in cabina di regia dovrebbe essere destinata a Brynjarsdottir; con lei sulle mezzali le selezioni del CT dovrebbero premiare nuovamente Gunnhildur Jonsdottir e Gunnarsdottir (nuovo acquisto della Juventus Women). Nel tridente offensivo ci sarà la conferma di Thorvaldsdottir, autrice del gol con cui l’Islanda donne si era portata in vantaggio contro il Belgio nella partita di esordio; al suo fianco ecco Vilhjalmsdottir come laterale di destra e Sveindis Jonsdottir che invece dovrebbe operare, ancora una volta, partendo dalla corsia mancina del campo.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA ISLANDA DONNE

ITALIA DONNE (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Simonetti, Galli, Giugliano, Caruso; Girelli, Bonansea. Allenatore: Milena Bertolini

ISLANDA DONNE (4-3-3): S. Sigurdadottir; Atladottir, Viggosdottir, G. Arnardottir, Gisladottir; G. Jonsdoittir, Brynjarsdottir, Gunnarsdottir; Vilhjalmsdottir, Thorvaldsdottir, S. Jonsdottir. Allenatore: Borsteinn Halldorsson











