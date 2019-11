Probabili formazioni Italia Islanda Under 21/ Nicolato lancia Kean e Cutrone insieme?

Analizziamo le probabili formazioni di Italia Islanda Under 21, la partita che si gioca alle ore 18:30 di sabato 16 novembre e vale per le qualificazioni agli Europei di categoria. Nel gruppo 1 gli azzurrini sono attualmente terzi, ma hanno giocato meno delle nazionali che stanno loro davanti; questa è una buona occasione per operare il sorpasso ai danni della nazionale scandinava che nell’ultimo impegno ha battuto l’Irlanda, ma che sulla carta rimane inferiore alle avversarie. Per Paolo Nicolato dovrebbero essere confermate le scelte che si sono viste nei primi impegni, per un gruppo che ricalca largamente la sua Under 20 condotta alla semifinale dei Mondiali di categoria; adesso dunque concentriamo la nostra attenzione su quelle che saranno le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, analizzando in maniera più approfondita dubbi e certezze nella lettura delle probabili formazioni di Italia Islanda Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISLANDA UNDER 21

LE SCELTE DI NICOLATO

Come detto, Nicolato dovrebbe variare poco per Italia Islanda Under 21: il modulo sarà sempre il 4-3-3, il CT dovrà rinunciare a due elementi di qualità come Alessandro Bastoni e Tonali ma il secondo era già in nazionale maggiore il mese scorso, mentre il difensore dell’Inter sarà sostituito da Gabbia che potrebbe vincere il ballottaggio con Bettella. L’altro centrale a protezione del portiere Carnesecchi sarà Luca Ranieri, con due terzini che dunque saranno Adjapong e Luca Pellegrini senza sorprese; scelte confermate anche a centrocampo dove Locatelli parte in vantaggio su Carraro per il ruolo di playmaker, mentre Frattesi e Zanellato sono favoriti per agire al fianco del centrocampista del Sassuolo che indosserà anche la fascia di capitano. Nel tridente offensivo ci sono dubbi maggiori, perchè c’è Kean: l’attaccante dell’Everton potrebbe sfilare la maglia a Sottil e posizionarsi largo, con Scamacca e Cutrone che invece viaggiano verso la formazione titolare a scapito di Pinamonti, che ancora una volta sembra destinato alla panchina.

GLI 11 DI VIDARSSON

Arnar Vidarsson dà spazio agli undici giocatori che hanno battuto l’Irlanda, secondo lo schema del 4-1-4-1 che potrà diventare 4-3-3: in porta Patrik Gunnarsson, davanti a lui due centrali come Leifsson e Olafsson e i terzini che saranno Hordur Gunnarsson e Sampsted, pronti a spingere lateralmente e percorrere tutta la fascia di competenza. Sarà importante il lavoro di Willumsson e Thordarson, che di fatto saranno chiamati a fare una sorta di elastico piazzandosi alle spalle del centravanti ma anche dando una mano al playmaker, che sarà Hauksson piazzato anche come schermo davanti alla difesa. A questo punto gli esterni alti andranno ad affiancare costantemente la prima punta, vale a dire Sveinn Aron Gudjohnsen; Thorsteinsson e Finnsson saranno i due giocatori che partiranno come laterali in una sorta di tridente offensivo.

IL TABELLINO

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Ranieri, Gabbia, Lu. Pellegrini; Frattesi, Locatelli, Zanellato; Kean, Cutrone, Scamacca

Allenatore: Paolo Nicolato

ISLANDA UNDER 21 (4-1-4-1): P. Gunnarsson; H. Gunnarsson, Leifsson, Olafsson, Sampsted; Hauksson; Thorsteinsson, Willumsson, Thordarson, Finnsson; S. Gudjohnsen

Allenatore: Arnar Vidarsson



