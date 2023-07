Probabili formazioni Italia Malta U19, Europei 2023/ Diretta tv: chi giocherà domani? (2 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Italia Malta U19 ci accompagnano verso la partita che domani sera sancirà il debutto degli Azzurrini del c.t. Alberto Bollini nella fase finale degli Europei Under 19, che abbiamo raggiunto vincendo il nostro girone della seconda fase delle qualificazioni grazie soprattutto a una bellissima vittoria per 2-3 in Germania nello scorso mese di marzo. L’Italia U19 fu d’altronde anche semifinalista nella scorsa edizione degli Europei Under 19, quando il nostro cammino si fermò al cospetto dell’Inghilterra.

In teoria dovrebbe essere un inizio decisamente abbordabile contro Malta, che partecipa in qualità di Paese organizzatore della fase finale degli Europei Under 19, ai quali in precedenza non aveva mai preso parte. Servirebbe quindi una vittoria per mettere in discesa il girone, nel quale in seguito dovremo affrontare Portogallo e Polonia. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Italia Malta U19.

DIRETTA ITALIA MALTA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Italia Malta U19 sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico che trovate al numero 58 del telecomando e che seguirà gli Europei Under 19, oppure tramite il servizio di diretta streaming video sul sito di Rai Play o tramite la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Vediamo adesso quali potrebbero essere le scelte del c.t. Alberto Bollini per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Malta U19. Rispetto alle ultime partite di qualificazione a marzo, ci sono stati alcuni cambiamenti nella lista dei convocati soprattutto per quanto riguarda la difesa degli Azzurrini, che proviamo allora a schierare con il portiere Mastrantonio e davanti a lui la linea a quattro con Kayode terzino destro, Dellavalle e Chiarodia nella coppia centrale e Regonesi titolare a sinistra.

Da centrocampo in su invece prendiamo come riferimento i titolari nella vittoria ottenuta a marzo dall’Italia U19 in Germania. Con il modulo 4-3-3 a centrocampo il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Pisilli, Faticanti e Lipani, mentre infine proviamo ad ipotizzare il tridente offensivo dell’Italia Under 19 con D’Andrea ala destra e Hasa sul lato mancino, entrambi ai fianchi del centravanti che dovrebbe essere Esposito.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Esposito, Hasa. All. Bollini.

