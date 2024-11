PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U19: LE MOSSE DI BOLLINI PER IL DEBUTTO

Le probabili formazioni Italia Montenegro U19 ci consentono di avvicinarci alla prima partita delle qualificazioni agli Europei Under 19 dell’anno prossimo. Il nostro è il gruppo 8 ospitato in Grecia, i padroni di casa però saranno gli ultimi rivali per gli Azzurrini del nuovo c.t. Alberto Bollini, che prima dovranno vedersela con Montenegro e Bosnia. Si giocherà ogni tre giorni fra le città di Archanes ed Heraklion, per cui anche la gestione delle forze sarà fondamentale da oggi fino a martedì prossimo, tra i venti giocatori convocati, con l’ossatura che è del 2006, più tre 2007 e anche due giocatori classe 2008, fra i quali la citazione è d’obbligo per Francesco Camarda, che con le Nazionali giovanili brucia le tappe come nel Milan.

Negli ultimi anni gli Europei Under 19 ci hanno sempre dato grandi soddisfazioni, grazie al trionfo del 2023 e alle semifinali raggiunte nella scorsa edizione, ma adesso si deve pensare già al torneo che sarà ospitato nel 2025 in Romania. Per il momento l’obiettivo è la qualificazione alla successiva fase élite, che metterà poi in palio sette posti per il torneo finale. Un passo alla volta, per il momento è meglio concentrarci sulle probabili formazioni Italia Montenegro U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Abbiamo già accennato al calendario molto fitto e alle caratteristiche della rosa dei convocati del nuovo c.t. Alberto Bollini, che alla guida dell’Italia Under 19 si è alternato con Bernardo Corradi. Bollini fu il c.t. del trionfo di due stagioni fa, ora è di nuovo alla guida e cerchiamo quindi di capire che cosa potrebbero proporci le probabili formazioni Italia Montenegro U19. I portieri a disposizione sono Renato Bellucci Marin (Roma), che faceva parte sotto età già del ciclo precedente, e Tommaso Martinelli (Fiorentina). Quanto ai difensori si può invece fare affidamento su Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Filippo Pagnucco (Juventus) e Matteo Giuseppe Plaia (Perugia).

Siamo all’inizio ufficiale di un nuovo ciclo, quindi è difficile sbilanciarsi sui nomi che saranno titolari ed è meglio quindi fare una semplice panoramica sui convocati. Come centrocampisti stiamo parlando di Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Cesena), Marco Romano (Genoa), Lorenzo Riccio (Atalanta) ed Emanuele Sala (Milan); infine in attacco c’è il nome di fatto più noto pur essendo classe 2008, cioè appunto Francesco Camarda (Milan), insieme al quale il nostro reparto offensivo potrà contare su Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Mattia Liberali (Milan) e Diego Sia (Milan).