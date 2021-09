Probabili formazioni Italia Montenegro U21/ Nicolato fa turnover? (Qualificazioni)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U21: CHI GIOCA A VICENZA?

Le probabili formazioni di Italia Montenegro U21 ci introducono alla partita che gli azzurrini giocano alle ore 17:30 di martedì 7 settembre, presso il Romeo Menti di Vicenza: è il loro secondo impegno nelle qualificazioni Europei 2023, il gruppo 6 è ancora in fase di definizione almeno per noi, perché la vittoria di venerdì contro il Lussemburgo ha segnato l’esordio in questo contesto. Tra marzo e giugno infatti l’Italia U21 era impegnata nella preparazione alla fase finale degli Europei precedenti; ha dunque aperto il suo percorso pochi giorni fa, e spera di prendersi subito un’altra vittoria importante per la qualificazione.

Mondiali ed Europei ogni due anni/ Fifa studia il nuovo format, ma la Uefa...

La situazione per ora non è ancora troppo chiara, di certo però Paolo Nicolato vuole tornare a giocare un Europeo che potrebbe segnare il riscatto rispetto a quanto accaduto un anno fa, di conseguenza battere i pari età del Montenegro è quasi un obbligo per non dover poi recuperare. Ad ogni modo, qui noi vogliamo analizzare le possibili scelte da parte dei due Commissari Tecnici, e valutare se per noi possa esserci un po’ di turnover visti gli impegni ravvicinati; dunque iniziamo subito il nostro approfondimento con le probabili formazioni di Italia Montenegro U21.

Covid “Maschi under 40 contagiati più delle donne”/ Iss "Gli effetti di Euro 2020"

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MONTENEGRO U21

LE SCELTE DI NICOLATO

Possiamo ipotizzare, nelle probabili formazioni di Italia Montenegro U21, che un po’ di turnover ci sia: Nicolato confermerà il 4-3-3 ma potrebbe cambiare alcuni interpreti, a cominciare dalla difesa dove Calafiori e Cambiaso sono in ballottaggio con Udogie per il posto di terzino sinistro, mentre in mezzo potrebbe trovare spazio Papetti (glielo lascerebbe Carboni) a fare coppia con Pirola. In porta Carnesecchi è il titolare su Plizzari, e dunque va per la seconda partita consecutiva dal primo minuto; come terzino destro ci sarà Bellanova.

SANTO CALCIO/ Il film per sorridere e ripensare agli Europei

Per quanto riguarda il centrocampo, le scelte a disposizione del nostro Commissario Tecnico non sono poche: Fagioli e Brescianini rappresentano ottime soluzioni per le mezzali, con Tonali che sembra aver già preso in mano la nostra nazionale e dunque dovrebbe giocare ancora come regista basso. Infine il tridente offensivo: qui Cancellieri è lanciatissimo e va per la conferma, Lorenzo Colombo potrebbe accomodarsi in panchina per far giocare Kelvin Yeboah mentre Piccoli si è infortunato venerdì, e dunque come esterno tattico a sinistra dovrebbe esserci spazio per Eddie Salcedo.

GLI 11 DI VUKOTIC

Sembrano abbastanza chiare le scelte di Miodrag Vukotic, che pensando alle probabili formazioni di Italia Montenegro U21 ha in testa un 4-2-3-1. Il portiere sarà Popovic; la difesa schierata davanti a lui dovrebbe contemplare Dresaj e Raznatovic come terzini, con una coppia centrale che sarà formata da Milic e Babic. A centrocampo Srdjan Krstovic e Brnovic si dispongono a fare la cerniera davanti al reparto arretrato.

In questo caso il compito dovrebbe essere quello di badare a frenare le iniziative avversarie e recuperare il pallone, con il gioco che potrebbe svilupparsi sulle corsie esterne dove Pesukic e Sijaric sono pronti anche ad abbassare la posizione, per andare a prendere palloni giocabili e dare una mano alla mediana. Il trequartista sarà Milan Vukotic; davanti a lui ci sono vari nomi per la maglia titolare, uno di questi è Nikola Krstovic ma anche Latkovic rappresenta una soluzione che il Commissario Tecnico del Montenegro potrebbe cavalcare.

IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Pirola, Papetti, Calafiori; Fagioli, Tonali, Brescianini; Cancellieri, Yeboah, E. Salcedo. Allenatore: Paolo Nicolato

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Popovic; Dresaj, Milic, Babic, Raznatovic; S. Krstovic, Brnovic; Pesukic, Mil. Vukotic, Sijaric; Mijovic. Allenatore: Miodrag Vukotic



© RIPRODUZIONE RISERVATA