Probabili formazioni Italia Olanda U19/ Chi giocherà oggi a Prato? (lunedì 11 settembre 2023)

Le probabili formazioni di Italia Olanda U19 ci accompagnano verso la partita amichevole in programma oggi pomeriggio allo stadio ‘Lungobisenzio’ di Prato contro appunto l’Olanda, secondo appuntamento in terra toscana dopo l’amichevole vinta qualche giorno fa contro l’Irlanda del Nord. Siamo agli inizi di un nuovo ciclo e anche con un nuovo c.t. che è Bernardo Corradi, quindi ogni partita è una importante occasione di crescita.

Ricordiamo naturalmente che l’Italia Under 19 vede gli Azzurrini campioni d’Europa in carica dopo il trionfo ottenuto in estate dal gruppo che era allora sotto la guida del c.t. Alberto Bollini, quindi l’auspicio è naturalmente quello di restare ancora ai vertici. Cerchiamo allora di capire cosa potrebbe fare il c.t. Corradi e analizziamo le probabili formazioni di Italia Olanda U19, almeno per quanto concerne gli Azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA U19

LE SCELTE DI CORRADI

Parlare delle probabili formazioni di Italia Olanda U19 naturalmente ci porta a prendere in considerazione le scelte fatte dal c.t. Bernardo Corradi nella precedente partita amichevole contro l’Irlanda del Nord, anche se naturalmente è più che possibile qualche cambiamento, per dare spazio ai giocatori che avevano giocato meno in quella occasione o per testare qualche novità, sia tecnica sia tattica.

Comunque, a livello puramente indicativo ecco che i titolari dell’Italia Under 19 l’altro giorno erano stati i seguenti undici calciatori: Marin, Turco, Milani, Ripani, Domanico, Chiarodia, Onofrietti Teixeira, Parravicini, Bolzan, Quieto e Franzoni. Quanto ne vedremo in campo anche oggi fin dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA U19: IL TABELLINO

ITALIA: Marin, Turco, Milani, Ripani, Domanico, Chiarodia, Onofrietti Teixeira, Parravicini, Bolzan, Quieto, Franzoni. All. Corradi.











