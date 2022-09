Probabili formazioni Italia Polonia U19/ Chi giocherà oggi?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U19: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Italia Polonia U19 di oggi pomeriggio ci avviciniamo alla partita che sarà decisiva per le sorti degli Azzurrini nelle qualificazioni agli Europei Under 19. Il cammino dell’Italia U19 è tutto in salita a causa della clamorosa sconfitta contro l’Estonia al debutto con due gol incassati negli ultimissimi minuti di gioco. Nella seconda giornata è arrivata la vittoria contro la Bosnia sabato, anche in questo caso nel finale ma stavolta in favore degli Azzurrini, quindi tutto si deciderà oggi.

Servirà tenere in debita considerazione anche il risultato della partita fra Estonia e Bosnia, con il rischio anche di una classifica avulsa. Di certo, per l’Italia Under 19 vincere sarebbe fondamentale, perché al momento saremmo fuori dalla prossima fase. Ecco che le mosse del nostro commissario tecnico Alberto Bollini acquisiscono di conseguenza notevole significato: andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Polonia U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U19: LE MOSSE DEL CT BOLLINI

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Italia Polonia U19, almeno per quanto riguarda le mosse del nostro c.t. Alberto Bollini in base alle scelte nelle due partite precedenti. Come modulo di riferimento potremmo avere per l’Italia U19 ancora una volta il 4-3-3 con Mastrantonio in porta e davanti a lui una difesa a quattro composta verosimilmente da Missori, Stivanello, Dellavalle e Regonesi da destra a sinistra.

A centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere formato da Kumi, Di Maggio e Faticanti, mentre nel tridente d’attacco potrebbero trovare posto D’Andrea, Turco e Vignato, anche se naturalmente ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere perché alcune maglie sono ancora in ballottaggio, ad esempio spera anche Hasa, autore del gol decisivo per la vittoria di sabato scorso contro la Bosnia. Anche chi partirà dalla panchina dovrà però essere pronto a lasciare il segno, perché oggi pomeriggio si deciderà tutto…

